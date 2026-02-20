Tandis que le développement de The Elder Scrolls 6 poursuit actuellement son cours, Todd Howard partage la position de Bethesda vis-à-vis de l’IA et de son utilisation par le studio.

Devenu l’un des sujets les plus brûlants de l’industrie au cours des dernières années, l’IA déchaîne sans conteste toutes les passions dans le monde du jeu vidéo. Il suffit de voir les nombreuses polémiques qui en découlent dès lors que des studios reconnaissent y avoir recours, ou bien plus généralement encore quand les joueurs eux-mêmes découvrent des traces de celle-ci dans certains de leurs jeux. Des jeux dont, à terme, pourrait potentiellement faire partie The Elder Scrolls 6 si l’on en croit les dernières déclarations de Todd Howard.

Le créateur de The Elder Scrolls 6 partage sa position sur l’IA

Interviewé à ce sujet par les équipes de Kinda Funny Games, le boss de Bethesda a en effet affirmé que l’IA n’était « certainement pas une mode passagère », ce qui explique pourquoi lui et ses équipes ne peuvent décemment « pas l’ignorer complètement ». Pour autant, le créateur de The Elder Scrolls 6 affirme vouloir rester « extrêmement prudent » sur le sujet, notamment au vu de la vitesse à laquelle l’IA évolue. « Je pense que la réponse de l’IA est désormais : ‘Reposez-moi la question dans six mois’, n’est-ce pas ? Cela change tellement ».

Néanmoins, que les fans se rassurent : Bethesda ne compte aucunement « l’utiliser pour générer quoi que ce soit » selon Howard. « Nous la voyons comme un outil, à l’instar d’un analyste qui examine les données de nos jeux » explique-t-il au micro du dernier Kinda Funny Gamecast. « Nous ne pouvons pas l’ignorer, car [l’IA] arrive, elle change. Tous les quelques mois un nouveau modèle apparaît, en particulier dans le domaine technologique avec du code, de la productivité ou d’autres choses. Et je dirais simplement que nous examinons ces éléments ».

« Nous ne l’ignorons pas complètement, car cela peut nous aider à améliorer des tâches liées au big data qui nous prennent beaucoup de temps et que nous aimerions voir maintenant accomplies afin de pouvoir passer à des tâches plus créatives » ajoute alors le créateur de The Elder Scrolls 6. Car pour ce qui est de la partie créative, en revanche, il reste hors de question pour Bethesda de recourir à l’IA. « Nous ne l’utilisons pas pour générer quoi que ce soit. Je pense qu’il y a un élément d’intention artistique qui est essentiel à ce que nous faisons ».

Rien ne vaut le savoir-faire humain, assure Howard

En effet, pour Howard comme pour bien des développeurs à l’heure actuelle, rien ne vaut le savoir-faire humain lorsque l’on parle de créativité. « Si vous regardez au-delà de l’IA […] et remontez cent ans en arrière, à cette idée des artisans, je continue de penser que les artisans et les intentions du savoir-faire humain sont ce qui rendent les choses spéciales. Et c’est là que nous voulons être ». Une réponse qui en rassurera assurément plus d’un, donc, même si la sortie de The Elder Scrolls 6 reste malheureusement encore lointaine malgré les progrès du studio à son sujet.

