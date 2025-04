Selon le code source du site de Bethesda, The Elder Scrolls 4 Remastered pourrait bel et bien être un shadow drop imminent. Certes, il y a tellement de rumeurs et de leaks ces dernières heures que ce ne serait plus une vraie surprise, mais passons. En lieu et place des chocolats de Pâques, l'éditeur aurait en effet pour projet de lancer cette nouvelle version développée par Virtuos (Metal Gear Solid 3 Remake) dès ce lundi 21 avril 2025, sans même la promouvoir en amont. Quant à The Elder Scrolls 6...

Un indice sur la sortie de The Elder Scrolls 6 ?

Même si les développeurs de Bethesda travaillent encore sur Starfield, cela n'empêche pas d'autres projets de se mettre en route. Et parmi les prochaines productions de l'éditeur, il y a le très attendu The Elder Scrolls 6, qui succédera donc à Skyrim et ses centaines - à peu près - d'éditions. Un nouveau jeu qui est en développement actif depuis 2023. Oui, ça fait peu, mais le producteur Todd Howard avait déjà averti qu'on entendrait pas parler de cet épisode de sitôt.

Pourtant, certains fans commencent déjà à s'enflammer sur la date de sortie en spéculant à tout va. Une campagne avec l'association Make-A-Wish, qui permet de réaliser les rêves d'enfants malades en phase terminale, et The Elder Scrolls 6 a amené à des spéculations. « Cette année, nous lançons une enchère pour donner la chance au plus offrant d'apparaître en tant que PNJ dans TES 6. L'argent récolté ira directement à l'association Make-A-Wish ». Et il y a eu un concours similaire avec Starfield deux ans et demi avant le lancement du space opera.

Dès lors, certains estiment que The Elder Scrolls 6 pourrait sortir entre fin 2026 et courant 2027. Mais il y a une nouvelle découverte sur la sortie qui pourrait décevoir. Jeffrey Frampton, programmeur chez Bethesda, a listé l'ensemble de ses projets sur son profil LinkedIn. Tout en haut de la liste, on peut voir un jeu « non annoncé » pour la décennie qui est en cours. S'agit-il d'un titre totalement inédit ? Ce n'est pas à exclure. Mais il y a des chances que cela concerne The Elder Scrolls 6 qui est la prochaine grosse production de Bethesda, en plus de Fallout 5. Si TES 6 sort après 2027, on peut s'attendre à un jeu PS6 et Xbox Series 2, ou à minima cross-gen.

Source : Jeffrey Frampton LinkedIn.