The Elder Scrolls 6 devrait bel et bien être exclusif aux plates-formes Xbox. La chose ne devrait plus surprendre étant donné que Bethesda appartient à Microsoft. Et pourtant, Phil Spencer continue d’être interrogé sur le caractère exclusif de ce très attendu sixième épisode.

Phil Spencer vient de faire la tournée des médias anglophones dans le cadre du 20e anniversaire de Xbox. Et alors qu’il était interrogé par le site du magazine GQ, il a été questionné sur l’avenir de The Elder Scrolls VI. Le patron de Xbox a déjà expliqué que Starfield, un autre blockbuster Bethesda à venir, ne sortira que sur Xbox et PC. Et cela sera la même chose pour The Elder Scrolls 6.

Évoquer des exclusivités Xbox demande de la diplomatie

Sans surprise, Phil Spencer aborde le sujet de la manière la plus diplomatique possible. Selon lui, il n’est pas question de narguer les utilisateurs d’autres plates-formes. Le responsable de Xbox explique que ce choix de l’exclusivité est lié à toutes les fonctionnalités et services qui composent désormais l’expérience de jeu sur Xbox :

Il n’est pas question de punir une autre plate-forme. Je crois fondamentalement dans la possibilité que toutes les autres plates-formes peuvent continuer de grandir. Mais quand nous sortons un jeu sur Xbox, je vous que nous soyons en mesure de proposer l’intégralité de ce que nous avons. Et cela s’applique à Elder Scrolls VI. Cela s’applique à n’importe laquelle de nos licences auxquelles je peux penser.

Quand Phil Spencer évoque ce que Microsoft "a," il parle des services comme le Xbox Game Pass, le jeu via le cloud, etc. Il souhaite donc que les jeux produits en interne exploitent pleinement tout l’écosystème Xbox.

The Elder Scroll 6 se fait attendre

Microsoft cherche actuellement à développer son Xbox Game Pass. Proposer dessus des titres qui ne sont pas disponibles sur d’autres machines est clairement un moyen de gagner des abonnés. Cette réflexion doit donc certainement entrer elle aussi en ligne de compte. Au moins officieusement.

Le géant américain a laissé plusieurs de ces titres apparaître sur d’autres plates-formes ces dernières années. Le Xbox Game Pass va rendre la chose plus rare. Pour terminer, rappelons que The Elder Scrolls VI, annoncé en 2018, n’a pas encore de date de sortie annoncée.

Que pensez-vous de ces nouvelles déclarations de Phil Spencer ? Pensez-vous qu’il dit toute la vérité en ce qui concerne l’exclusivité de The Elder Scrolls 6 ? Un tel jeu pourrait-il vous inciter à vous abonner au Xbox Game Pass ? À acheter une console Xbox ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.