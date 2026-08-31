The Elder Scrolls bientôt une exclusivité Xbox sur console ? C'est bien ce qui fait peur aux joueurs PS5 en ce moment. Asha Sharma a été questionnée et a donné sa réponse sur le sujet… ou presque.

L'arrivée d'Asha Sharma à la tête de la branche Xbox a été un véritable chamboulement pour la marque. En quelques semaines, des centaines de personnes ont été licenciées, la stratégie de l'entreprise s'est recentrée, et les portes se sont peu à peu fermées. Xbox doit redevenir Xbox. Sharma croit notamment en la puissance de ses licences, désormais extrêmement nombreuses, et souhaite redonner des couleurs à sa marque en passant par les exclusivités. Se pose alors une question brûlante : quid de The Elder Scrolls 6 ? « C'est un jeu magnifique » selon Asha Sharma qui pense que « toutes les plateformes ont besoin d'expériences et de contenus exclusifs ».

Asha Sharma veut encore plus d'exclusivité

The Elder Scrolls est une licence légendaire, et autrefois ouverte à tous. Avec la nouvelle stratégie de Xbox, les fans s'inquiètent naturellement de la voir devenir exclusive. Lors d'un entretien avec la BBC durant la Gamescom 2026, Asha Sharma a été interrogée sur le futur des exclusivités de la marque et quelles seront les licences qui le seront. « Nous allons devenir l'une des plus grandes entreprises au monde » a répondu Sharma, en ajoutant que « toutes les plateformes ont besoin d'expériences et de contenus exclusifs ». Avant de continuer en affirmant que c'était pour cette raison qu'ils avaient annoncé que Gears of War E-Day et Clockwork Revolution seraient des exclusivités Xbox sur console. « Nous ferons tout notre possible pour continuer dans cette voie », a-t-elle affirmé.

Toutefois, elle précise que ces décisions ne sont pas prises à la légère et qu'il fallait veiller à la bonne santé financière de l'entreprise. « Il nous faut donc trouver le juste équilibre », explique Sharma, ce qui veut dire que chaque licence est examinée avant que la décision d'en faire une exclusivité soit prise.

Asha Sharma, nouvelle PDG de Xbox Game Studios.

The Elder Scrolls 6 exclusif à Xbox ? C'est possible mais ...

La BBC a alors directement demandé à Asha Sharma ce qu'il en était de The Elder Scrolls 6, mais ils ont fait chou blanc. Sharma s'est contentée de sourire en répondant que c'était « un jeu magnifique ». On a bien compris le message, elle ne souhaite pas du tout en parler pour le moment.

Ça peut vouloir dire plusieurs choses. Il se peut que l'exclusivité de The Elder Scrolls 6 soit sur la table et qu'elle soit étudiée de près, tout comme il est aussi probable que Sharma n'en sache rien du tout pour le moment et souhaite simplement se laisser le temps de traiter le sujet avant d'en parler. C'est une manière aussi de prendre la température : comment réagiraient les fans de la franchise à une telle annonce ? On peut lui répondre dès maintenant : mal.

Il suffit de voir la réaction des joueurs PlayStation qui n'imaginent pas ne pas pouvoir jouer à The Elder Scrolls 6 sur PS5 ou PS6. C'est pourtant une probabilité tant que rien n'est officialisé à ce sujet. Bien que l'on imagine assez mal Xbox se priver d'un parc aussi grand que celui de PlayStation, d'autant plus lorsque Sharma souhaite capitaliser un maximum sur ses grosses licences tout en faisant attention aux comptes de l'entreprise.