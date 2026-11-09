Huit ans après son annonce, The Elder Scrolls 6 a enfin un nom : Sentinel. Malheureusement pour les fans, c’est encore une fois tout ce dont il va falloir se contenter pour l’instant, le successeur de Skyrim n’étant pas encore prêt à en révéler davantage selon Bethesda. Mais alors que la communication autour du jeu pourrait enfin commencer à s’accélérer au cours des prochains mois, une grande question se pose : qu’attendre de cette suite en termes de nouveautés ? Et sur ce point, Bruce Nesmith, ex-employé de chez Bethesda, a des idées pour le moins inattendues.

Qu’espère le lead designer de Skyrim pour The Elder Scrolls 6 ?

En effet, tandis que les fans de la franchise se lancent déjà dans de grandes théories sur ce que pourrait nous réserver The Elder Scrolls 6: Sentinel, l’ancien lead designer de Skyrim, de son côté, a eu l’occasion d’évoquer ses requêtes on ne peut plus modestes à l’occasion d’une interview pour The Examined Game. Et la première n’est autre qu’« une meilleure implémentation des montures », qu’il sait être une « critique récurrente » de la part des joueurs de The Elder Scrolls 5. « Je ne suis pas seul dans ce cas », assure-t-il.

« Mais il s’avère que les montures, c’est compliqué. C’est vraiment compliqué », s’est-il défendu. « Il y a beaucoup de choix difficiles à faire dans ces jeux-là. Certes, on peut monter à cheval, mais c’est tout ce qu’on peut faire dans Skyrim. Je devrais pouvoir faire autre chose avec le cheval, comme peut-être me battre ou le faire combattre à mes côtés, ce genre de chose ». Ce qui serait, il est vrai, un ajout significatif pour The Elder Scrolls 6: Sentinel. Mais pas autant, selon Nesmith, que la possibilité de monter aux échelles. Pour de vrai.

Des échelles, des vraies pour le futur titre de Bethesda ?

Une revendication que l’ex-développeur de Bethesda sait être « vraiment étrange », mais qui pourrait pourtant contribuer à « rendre l'univers [de cet opus] un peu plus immersif » que ses prédécesseurs selon lui. Car le fait que les interactions avec les échelles se limitent jusqu’à présent à se retrouver en haut ou en bas en une fraction de seconde « limite vraiment l’équipe artistique dans la manière dont elle peut créer des [environnements] à plusieurs niveaux », ce qui est forcément très regrettable. Même si, évidemment, il y a une explication à cela.

Pourquoi Skyrim n’a-t-il pas de vraies interactions avec les échelles ?

« Pour implémenter les échelles, il fallait répondre à toute une série de questions que nos programmeurs nous ont très légitimement posées en nous disant : ‘Donnez-moi des réponses à ces questions et je vous dirai combien de temps de programmation il faudra pour les réaliser’ », explique l’ex-employé de Bethesda. « Et ça a posé un problème dès le départ », ajoute-t-il, en évoquant le cas très spécifique où le joueur pourrait se retrouver confronté à la présence d’un autre PNJ tandis qu’il doit interagir avec l’échelle.

Car dans un tel cas de figure, le fait est que cela pourrait alors donner lieu à plusieurs scénarios. « Le joueur traverse-t-il le PNJ ? Est-il bloqué par le PNJ ? Le PNJ reste-t-il sur l’échelle ? Le PNJ remonte-t-il ? Sait-il qu’il doit attendre, puis redescend-il ? […] Et je n’aborde là que la partie émergée de l’iceberg qu’ils ont soulevé », souligne le lead designer de Skyrim. « Cela semble donc simple, et d’autres jeux proposent des échelles à gravir, mais nous avons choisi de concentrer nos efforts sur d’autres aspects afin de les améliorer ».

The Elder Scrolls 6, un jeu voué à se faire désirer encore un moment ?

Une solution à cette épineuse situation aura-t-elle enfin été trouvée par Bethesda pour la sortie de The Elder Scrolls 6: Sentinel ? L’avenir nous le dira. En attendant, il va cependant falloir faire preuve d’encore beaucoup de patience avant de le découvrir, puisqu’il apparaît que le successeur de Skyrim ne devrait pas voir le jour avant au moins deux ans au plus tôt. C’est en tout cas ce qu’ont affirmé plusieurs sources, parmi lesquelles Jason Schreier, selon qui ce nouvel opus ne devrait pas arriver avant 2029 au plus tôt. Oui, c’est long.

Source : The Examined Game