Malgré la récente et violente vague de licenciements chez Xbox qui a frappé Xbox, Bethesda essaie de se montrer rassurant à l'égard des fans de The Elder Scrolls 6, avec un succès relatif.

Il y a quelques semaines, Xbox a initié ce qu'elle appelle un « Reset » de son structure, impliquant des changements drastiques, et aussi l'une des vagues de licenciement les plus terribles de l'histoire de l'industrie. Parmi les 1 600 victimes, on trouve de nombreux employés de Bethesda, à tel point que ceux restants estiment que cela pourrait avoir « un effet dévastateur » sur le développement et la sortie d'un The Elder Scrolls 6 qu'on n'a jamais vu, plus de huit ans après son annonce. Après le séisme, les instances dirigeantes du studio servent un tout autre discours, indiquant finalement que cela ne devrait affecter en aucune mesure son RPG tant attendu, bien qu'on ait un peu du mal à y croire.

Un développement de The Elder Scrolls 6 absolument pas affecté par les licenciements récents, affirme Bethesda

Après des témoignages anonymes dans les rangs de Bethesda laissant entendre que les récents licenciements risquent de sérieusement affecter le développement de The Elder Scrolls 6 et même encore retarder un titre qu'on désespère de voir sortir un jeu, voire entraîner du crunch intensif, le YouTubeur MrMattyPlays a récemment reçu des sons de cloche totalement différents. Il a en effet interrogé le studio quant à l'impact du « Reset » de Xbox sur ce projet faramineux. Ce à quoi on lui aurait répondu que « la feuille de route reste inchangée ». Et il va a priori falloir se contenter de cela.

Ce qui coïncide quelque part avec un communiqué général de Bethesda visant à justement clarifier sa feuille de route aux fans pour les années à venir. The Elder Scrolls y occupait une place importante, et on y apprenait que « le prochain chapitre est en route. Nous en sommes là où nous voulons être, nous sommes ravis de la forme qu'il prend et nous y jouons tous les jours ». On ne peut cependant s'empêcher de penser qu'il s'agit là d'un discours visant à minimiser la situation et balayer sous le tapis les inquiétudes qui doivent poindre en interne.

Une première vague de licenciements qui a fait mal, et une autre à venir dans les rangs de Xbox

Malheureusement pour l'ensemble des employés de Xbox, Bethesda inclus, les 1 600 licenciements récents ne sont qu'une des étapes du sinistre Reset de la branche gaming de Microsoft. Celle-ci prévoit en effet 1 600 suppressions de poste supplémentaires d'ici à la fin de l'année fiscale 2027. Si on ne sait pas encore quels départements vont en faire les frais, Bethesda pourrait à nouveau perdre des effectifs, ce qui pourrait définitivement sonner le glas de The Elder Scrolls 6, entre autres projets majeurs sur lesquels travaille le studio.

En l'état, les témoignages anonymes de développeurs travaillant sur The Elder Scrolls 6 après les licenciements laissaient entendre que le titre pourrait ne pas sortir avant 2028 « au plus tôt », voire risquerait de sortir d'ici à 2030. Cela ne cadre donc pas vraiment avec le fait que « la feuille de route reste inchangée », sans plus de précisions. L'avenir de la suite tant attendue de Skyrim apparaît donc, huit ans après son annonce, aussi flou, sinon plus encore qu'avant...

Source : MrMattyPlays sur YouTube