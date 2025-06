Si vous n’en pouvez plus d’attendre The Elder Scrolls 6, alors ce RPG est sûrement fait pour vous. Ça tombe bien : il se laisse tester gratuitement, histoire de vous convaincre.

En attendant The Elder Scrolls 6, encore très mystérieux et sans date de sortie, certains joueurs sont en quête d’un RPG capable de combler ce long vide. Et bonne nouvelle : Tainted Grail The Fall of Avalon pourrait bien être cette perle rare. Mieux encore, une démo gratuite est disponible dès maintenant sur le PlayStation Store, sans besoin d’abonnement PS Plus.

Un RPG sombre et prometteur à découvrir gratuitement pour attendre The Elder Scrolls 6

Développé par Awaken Realms, Tainted Grail The Fall of Avalon est un RPG en monde ouvert fortement inspiré de TES et de ce pourrait être The Elder Scrolls 6 , avec une ambiance plus sombre et désespérée. Dans un univers où le roi Arthur est mort depuis longtemps, les légendes s'effondrent et les humains luttent pour survivre au sein d’une Avalon rongée par la peste. Mais aussi une corruption surnaturelle appelée la “Wyrdness”.

La campagne, qui promet entre 50 et 70 heures de jeu selon votre style, vous plonge au cœur de ce monde déclinant où plusieurs factions se disputent le pouvoir. Exploration, quêtes, choix narratifs et combats à la première personne sont au rendez-vous... Et c'est dans la plus pure tradition des RPG occidentaux, comme devrait l'être The Elder Scrolls 6.

Déjà salué par la critique

Après une phase d’accès anticipé réussie sur Steam (où il affichait déjà des évaluations « très positives »), le jeu vient de sortir en version complète ce 23 mai 2025. Et les premières critiques sont enthousiastes : Tainted Grail affiche une moyenne de 85 % sur OpenCritic. Disponible gratuitement sur le PlayStation Store, la démo a déjà reçu près de 2 000 évaluations positives. Un signe que les joueurs ont clairement été séduits. En somme, un excellent moyen de patienter en attendant The Elder Scrolls 6. Le tout se trouve sur ce lien pour la PS5 ou ici sur PC (via Steam).

Disponible dès maintenant en démo, Tainted Grail: The Fall of Avalon permet de se faire une idée précise de son gameplay et de son univers avant la sortie de la version complète, qui sera proposée à 44,99 €. Le jeu arrivera également sur Xbox Series et PC.

Source : PlayStation Store