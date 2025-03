The Elder Scrolls 6 est ultra attendu, et comme souvent avec ce type de jeu, les choses peuvent très vite déraper. Justement, les développeurs craignent déjà le pire.

The Elder Scrolls 6 n’est même pas encore sorti que les inquiétudes commencent déjà à se faire entendre. Et pas seulement du côté des joueurs. Lors d’une récente conférence, Nate Purkeypile, ancien développeur chez Bethesda, a partagé une réflexion qui fait beaucoup parler. Selon lui, les équipes derrière le jeu devront se préparer à subir critiques, attaques… voire harcèlement en ligne, peu importe la qualité du jeu.

Des attentes trop hautes pour The Elder Scrolls 6

Ce n’est un secret pour personne : le prochain The Elder Scrolls 6 est l’un des jeux les plus attendus de la décennie. Depuis le succès colossal de Skyrim, la pression est immense sur les épaules de Bethesda. Et après les retours mitigés autour de Starfield, les fans espèrent un retour en force de la franchise.

Mais pour Nate Purkeypile, qui a travaillé sur des titres comme Fallout 3, Fallout 4 ou Fallout 76, les développeurs doivent s’attendre au pire, même si le jeu est excellent. Il évoque même des “vidéos YouTube d’une heure pour le démonter” ou encore des “menaces de mort” comme celles qu’il a déjà vues par le passé. Un constat alarmant, mais malheureusement de plus en plus fréquent dans l’industrie du jeu vidéo.

Une tendance inquiétante dans l’industrie du jeu vidéo

Ce témoignage n’est pas isolé et ne concerne pas que The Elder Scrolls 6. De plus en plus de studios évoquent la montée en puissance de la toxicité sur les réseaux sociaux. Certains, comme Ubisoft, commencent déjà à mettre en place des mesures pour protéger leurs équipes face au harcèlement en ligne. Dans un contexte où chaque sortie devient un événement mondial, la moindre déception génère des réactions extrêmes. Et même les jeux les plus soignés n’échappent plus à ce phénomène.

Avec une communauté de fans exigeante, une réputation à défendre, et une concurrence toujours plus forte, The Elder Scrolls 6 n’aura pas droit à l’erreur. Mais peut-on encore lancer un jeu aujourd’hui sans craindre un raz-de-marée de critiques, souvent démesurées ? D’autant plus que d’autres anciens développeurs de Bethesda partagent le même constat. Pour eux, il sera tout simplement impossible de satisfaire tout le monde, tant les attentes sont irréalistes.

Source : GamesRadar