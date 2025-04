Alors que The Elder Scrolls 6 restait encore très discret il y a à peine une semaine, les informations commencent à s’enchaîner, et l’on en apprend un peu plus sur sa potentielle date de sortie.

Cela fait désormais plus de sept ans que The Elder Scrolls 6 a été annoncé par Bethesda, lors d’un court teaser qui avait enflammé les fans. Depuis, c’est silence radio, ou presque. Aucune nouvelle bande-annonce, aucun véritable détail officiel. L'une des rares infos récentes vient de Todd Howard, qui a évoqué très brièvement le jeu lors de la présentation du remaster de The Elder Scrolls 4: Oblivion, en confirmant que le développement se poursuivait. Mais aujourd’hui, un nouveau rapport relance les spéculations autour de sa date de sortie...

Une info à prendre avec des pincettes pour The Elder Scrolls 6

Cette information ne vient pas de Bethesda, ni de Microsoft. Elle provient du YouTuber Colt Eastwood, habitué à partager des scoops sur l’univers Xbox. Il affirme que le prochain Elder Scrolls sortira en 2028. Il ne donne pas plus de détails sur le mois ou la période exacte. Faut-il y croire ? Le vidéaste a déjà vu juste par le passé, mais il s’est aussi trompé à plusieurs reprises. Autrement dit, prudence. Ce n’est pas une source officielle. Et pour l’instant, Bethesda n’a rien confirmé.

À première vue, 2028 peut sembler un peu ambitieux. Surtout pour un jeu aussi colossal. Les jeux AAA prennent de plus en plus de temps à développer. Et encore plus quand ils doivent offrir un monde ouvert riche, vivant et crédible. Mais dans le cas de The Elder Scrolls 6, il y a un détail important : le jeu aurait passé de nombreuses années en préproduction. En clair, Bethesda aurait planifié les grandes lignes du projet pendant qu’elle travaillait encore sur Starfield. Ce long travail en amont pourrait expliquer une sortie "rapide" à l’échelle actuelle du développement.

Xbox, PC… et la PS5 dans tout ça ?

Le jeu The Elder Scrolls 6 est évidemment prévu sur Xbox Series X|S et PC. Cela ne surprendra personne. Mais qu’en est-il de la PS5 ? Officiellement, rien n’a été dit. Bethesda ne ferme pas la porte, mais ne l’ouvre pas non plus. Une sortie sur la console de Sony semble peu probable… mais pas totalement impossible non plus. Tout dépendra sans doute de la stratégie de Microsoft à ce moment-là. Avec Starfield, l’éditeur a choisi l’exclusivité. Mais les choses peuvent encore évoluer d’ici 2028.

Source : Colt Eastwood