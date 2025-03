The Elder Scrolls 6 fait parler de lui une nouvelle fois, et l'un de ses éléments pourrait bien diviser, voire inquiéter une partie de la communauté. Voici de quoi il s'agit.

Les dernières rumeurs sur The Elder Scrolls 6 agitent la communauté. Selon un rapport récent, le jeu ne se déroulerait pas dans une seule province, comme c’était le cas pour les opus précédents, mais dans deux régions distinctes : Hauteroche et Lenclume.

The Elder Scrolls 6 pourrait il faire cette erreur que tout le monde craint ?

Sur le papier, c’est une nouvelle excitante pour The Elder Scrolls 6. Deux environnements à explorer, plus de diversité, plus de contenu… Mais tout le monde ne voit pas cette annonce d’un bon œil. Beaucoup craignent que Bethesda refasse la même erreur qu’avec Starfield.

On se souvient encore de la sortie de Starfield. Un univers gigantesque, des dizaines de planètes à explorer… mais un sentiment de vide qui a déçu de nombreux joueurs. Beaucoup de zones semblaient générées de façon aléatoire, avec peu de vie et d’interactions intéressantes.

C’est précisément ce que certains redoutent pour le prochain The Elder Scrolls. Deux provinces, c’est deux fois plus d’environnements à concevoir, deux fois plus de villes, de donjons et de PNJ à créer. Et si Bethesda n’a pas les ressources pour remplir ces mondes, l’expérience risque de manquer de profondeur.

The Elder Scrolls 6

Une communauté partagée

Tous les joueurs ne sont pas inquiets. Certains voient cette rumeur sur The Elder Scrolls 6 comme une bonne chose. Plus de territoires, c’est plus d’exploration, plus d’aventures, plus de diversité dans le gameplay. Mais d’autres appellent à la prudence. Un monde plus petit mais plus travaillé pourrait être une meilleure solution. Un joueur résume bien la situation su Reddit :

J’ai joué à Starfield. J’ai vu ce que ça donne quand Bethesda s’éparpille trop. Je préfère une seule province bien conçue plutôt qu’un grand terrain de jeu sans âme.

D’autres vont encore plus loin pour TES6. Pour eux, créer des villes vivantes, des personnages marquants et des lieux immersifs demande un travail colossal. Tout dépendra des moyens que Bethesda mettra en œuvre. Si les développeurs arrivent à équilibrer grandeur et richesse, alors ce choix pourrait être une vraie réussite. Deux régions pourraient offrir des cultures variées, des rivalités politiques, des paysages contrastés. Mais si l’ambition dépasse les capacités du studio, alors on pourrait se retrouver avec de grandes étendues vides, des villes génériques et des PNJ sans profondeur.

Source : Reddit