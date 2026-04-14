Bethesda, et plus exactement son grand manitou, Todd Howard, a récemment admis avoir annoncé The Elder Scrolls 6 bien trop tôt, il y a déjà huit ans, sans quasiment plus aucune nouvelle depuis. En attendant la suite officielle du légendaire Skyrim, certains petits studios ont voulu proposer une forme d'alternative, comme le très bon Tainted Grail: The Fall of Avalon. Et voilà qu'un autre RPG entend avec des moyens modestes de proposer une aventure similaire à la licence culte de Bethesda et présente son ambitieux projet dans une bande-annonce qui frôle le meme, mais avec un twist qui suscite une certaine curiosité.

Un petit studio entend voler la vedette à The Elder Scrolls 6

Comme le souligne NerveLabs, le petit studio travaillant sur un jeu s'inspirant grandement des gloires passées de Bethesda, « Tout le monde fait des Souls-like, mais quasiment personne ne fait des Scrolls-like ». Voici donc qu'arrive courant 2026 un nouveau RPG en monde ouvert au budget plutôt modeste, en contraste totale avec ses apparemment énormes ambitions. De l'aveu des développeurs eux-mêmes, « The Elder Scrolls 6 prend trop de temps à sortir, alors on fait le nôtre ».

C'est ainsi qu'entre en scène The Lantern of the Laughless Saint, un RPG visant à retranscrire le sentiment d'aventure « procédural » d'un Scrolls, et surtout une forte inspiration du côté de Morrowind, avec du combat à la première personne, la possibilité de tuer tous les PNJ, des quêtes à l'écriture très ouverte, du crochetage, « des sorts que vous font sauter sur plusieurs milliers de mètre et mourir comme une merde » et, cerise sur le gâteau, le support complet d'un mode coopération. Ce petit « concurrent de The Elder Scrolls 6 » ne manque clairement pas d'humour, mais arbore aussi un ton très sérieux et dispose même de plusieurs twists intrigants dans la bande-annonce ci-dessous.

D'une part, il est question de ruines d'un « théâtre qui se remplit des âmes de ses habitants » au cœur de l'île qui fait office de monde ouvert dans le jeu : plus on tue de PNJ, plus ce théâtre qu'on doit découvrir vers la fin de l'aventure se remplit pour « vous applaudir dans le dernier acte ». Plus curieux encore, ce nouveau RPG permettant de patienter jusqu'à la sortie de The Elder Scrolls 6 serait en réalité le prologue pour un RPG encore plus ambitieux, baptisé « The Holy Fool ». Qu'il s'agisse d'une farce très élaborée ou d'un projet on ne peut plus sérieux, on peut en tout cas saluer l'audace de NerveLabs pour provoquer Bethesda de la sorte et tirer de manière aussi intrigante sur la corde sensible des fans de The Elder Scrolls.

Sources : Steam ; YouTube