L'attente de The Elder Scrolls 6 est si longue qu'il en devient presque mythique. Dans le même temps, ce n'est probablement pas pour déplaire au studio compte tenu de ce que ça rapporte pour un autre titre.

En 2018, Bethesda faisait vibrer la corde sensible chez les fans de TES. Via un simple teaser, le studio confirmait enfin être en train de travailler sur The Elder Scrolls 6. Mais, depuis, le silence règne presque entièrement, à l'exception de quelques prises de parole pour confirmer qu'il en est encore aux balbutiements de son développement. Mais si cela peut créer une certaine frustration chez des fans impatients, c'est aussi une manière de continuer à maintenir l'attente, ce qui se révèle en réalité très profitable.

L'alternative idéale en attendant The Elder Scrolls 6

Alors qu'il aura fallu sept ans après son annonce pour enfin jouer à Hollow Knight Silksong, le sablier continue d'égrener les secondes (voire les années) pour The Elder Scrolls 6. Le temps n'allant qu'en s'allongeant, toute une génération de joueuses et joueurs se languit d'impatience. Nostalgiques d'Oblivion et autres quêteurs d'aventures épiques à la Skyrim cherchent à combler l'attente. Pour ce faire, il leur a fallu trouver leur El Dorado. Or, il semblerait bien qu'ils y soient parvenus !

Il s'agit bien sûr de The Elder Scrolls Online. Le MMO lancé en 2014 confirme encore et toujours son succès en 2025, fort de l'engouement suscité par l'annonce de TES 6. En effet, Rick Lambert et Nick Giacomini, les dirigeants du studio Zenimax à qui on doit le jeu, ont constaté que le futur opus numéroté de la saga avait dopé sa popularité. Les joueuses et joueurs y trouvent un refuge pour explorer le monde de Tamriel dans l'attente du prochain volet, qui est devenu un sujet de discussion récurrent parmi eux.

Étonnamment, cette dynamique a même été relancée par la re-sortie de TES 4 Oblivion. Alors que les fans auraient pu se détourner du Online pour se concentrer sur le remaster, cela a eu l'effet inverse. Une vague de nouveaux joueurs ou de vétérans qui ont renoué avec la licence se sont précipité sur TESO. Cet espace communautaire, qui n'avait pourtant pas fait l'unanimité à ses débuts, leur permet de se retrouver autour d'une même passion et de se préparer ensemble pour l'arrivée de The Elder Scrolls 6.

© Bethesda Softworks / ZeniMax Online Studios.