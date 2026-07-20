Depuis la mise en place de la grande restructuration en cours chez Xbox, on ne peut pas dire que les nouvelles soient très réjouissantes chez la firme de Redmond. Divorce avec plusieurs studios, licenciements en pagaille, annulations de projets, il y a largement de quoi s’inquiéter. Et c’est d’ailleurs précisément ce qui se produit chez les joueurs à la vue des dernières actualités. Mais après la tempête, l’heure est à l’accalmie pour de nombreux studios. Et en particulier pour Bethesda, qui vient aujourd’hui rassurer ses fans sur le cas The Elder Scrolls 6.

Le développement de The Elder Scrolls 6 progresse bien

En fin de semaine dernière, le studio publiait en effet un long article baptisé « Une note de la part de Bethesda Game Studios », dans lequel il revenait sur ses nombreux projets en cours et sur la façon dont l’équipe compte organiser son avenir à la lumière du grand « reset » en cours chez Xbox. Pour les joueurs, ce fut alors l’occasion d’en apprendre davantage sur le futur de Fallout, décidément très chargé ; sur le suivi de Starfield, qui n’a pas encore dit son dernier mot ; et enfin sur le cas The Elder Scrolls 6, très attendu depuis son annonce il y a maintenant huit ans.

Et la bonne nouvelle, pour ceux qui en doutaient encore, c’est que les choses progressent bien comme il faut pour ce dernier. « Le prochain chapitre [de la licence] est en cours de réalisation. Nous en sommes exactement là où nous avions prévu d’en être, nous adorons le résultat et nous y jouons tous les jours », révèle Bethesda, en confirmant mot pour mot que « The Elder Scrolls 6 est aujourd’hui [leur] priorité en termes de développement » et que « la majorité de [leur] équipe » travaille désormais sur le projet.

Pas de nouvelles images à l’horizon pour autant

Malheureusement, ce n’est toujours pas aujourd’hui que nous aurons droit à de nouvelles informations plus précises sur le projet, ou même aux premières images du jeu qui, à l’heure où sont écrites ces lignes, n’a eu droit à rien d’autre qu’un logo et un vague teaser en 2018. Car même si les équipes de Bethesda ont aujourd’hui la chance d’y jouer tous les jours, le public, lui, va devoir continuer à prendre son mal en patience le temps que The Elder Scrolls 6 soit enfin prêt à se montrer davantage.

Combien de temps cela nécessitera-t-il ? On l’ignore. Mais une chose est sûre : tous les jours, le studio est sur le pied de guerre pour « développer la prochaine génération de RPG de Bethesda », en investissant massivement dans sa technologie maison avec le Creation Engine 3, et en renforçant la cohésion de ses équipes. « Nous ne pourrions pas être plus excités pour ce qui nous attend et tenions à vous en dire le plus possible dès aujourd’hui », concluent alors les créateurs de The Elder Scrolls 6 avant de remercier leurs fans.

Source : Bethesda