Alors que les fans attendent GTA 6 depuis 13 ans depuis GTA 5, The Elder Scrolls 6 risque de faire pire avec au moins 18 ans d'attente par rapport à la sortie de Skyrim.

Attendre plus de 10 ans pour la suite d'une licence très populaire est un phénomène relativement rare au sein de l'industrie vidéoludique, mais tout de même bien présent. On pense par exemple à l'éternellement en développement Beyond Good & Evil 2, l'une des illustrations les plus parlantes d'une véritable arlésienne du jeu vidéo et annoncé il y a presque 20 ans. Malheureusement pour les fans de The Elder Scrolls, Sentinel, son sixième épisode, en fait aussi un peu partie. Selon les dernières rumeurs, il ne devrait sortir qu'en 2029 au plus tôt, soit 18 ans après Skyrim. Ce qui fait clairement relativiser par rapport aux 13 ans qui séparent GTA 5 de GTA 6.

Une attente de 18 ans à prévoir entre Skyrim et The Elder Scrolls 6 ?

À l'occasion des 40 ans de Bethesda Game Studios, le studio a enfin levé le voile sur le nom complet de son prochain RPG : The Elder Scrolls VI : Sentinel. Un titre qui confirme ce que les fans pressentaient depuis le premier teaser de 2018 : direction Lenclume (Hammerfell en VO), terre natale des Rougegardes, dont Sentinel est une des villes majeures.

La bonne nouvelle a toutefois vite tourné à la douche froide. Jason Schreier, journaliste chez Bloomberg, ayant indiqué sur Bluesky que The Elder Scrolls 6 se trouvait encore à plus de deux ans de sa sortie. Jez Corden, de Windows Central, a enfoncé le clou sur X.com en affirmant avoir lui aussi entendu parler de 2029. Le leaker JuiceHead a évoqué la même année, tout en précisant que son information date d'avant l'arrivée d'Asha Sharma à la tête de Xbox.

Résultat, la petite phrase qui tourne en boucle sur les réseaux résume bien l'ambiance : sortie de The Elder Scrolls 6 en 2029, Skyrim aura alors 18 ans et Sentinel aura été annoncé 11 ans plus tôt. Et on ne devrait malheureusement plus entendre de nouvelles du jeu avant un bon moment.

© Bethesda

Une attente encore plus interminable que pour GTA 6, on fait les comptes

Alors que seulement 13 ans séparent GTA 5 de GTA 6, soit moins de temps qu'entre Skyrim et un The Elder Scrolls 6 toujours pas sorti, le titre de Rockstar est malgré lui devenu un symbole fort de l'interminable attente dans le jeu vidéo. Entre la sortie de GTA 5 le 17 septembre 2013 et celle de GTA 6, fixée au 19 novembre 2026 après deux reports, il se sera ainsi écoulé un peu plus de 13 ans. Un gouffre, même à l'échelle de Rockstar.

Le vrai écart entre The Elder Scrolls 6 et GTA 6 se joue par ailleurs sur la date d'annonce. Rockstar n'a en effet officialisé GTA 6 qu'en 2022, soit 4 ans avant sa sortie. Bethesda, lui, a dégainé son logo dès l'E3 2018, principalement pour rassurer les fans en complément de l'annonce de Fallout 76, comme l'a rappelé d'ailleurs Jason Schreier dans son estimation d'une sortie de Sentinel dans un minimum deux ans. Les fans de The Elder Scrolls rongent donc officiellement leur frein depuis plus de huit ans, et il leur resterait encore deux à trois ans de patience.

© Rockstar Games

Pourquoi Bethesda met autant de temps à sortir The Elder Scrolls 6 ?

La raison derrière un tel retard de la part de Bethesda s'agissant de The Elder Scrolls 6 tient principalement du fait de la longue gestation et du suivi post-lancement de Starfield. Sentinel est en effet resté en préproduction jusqu'à 2023, date de sortie du RPG spatial controversé. Plus récemment, le « Reset » de Xbox avec à la clé le licenciements de nombreux employés, dont des vétérans chez Bethesda, n'a probablement rien arrangé.

De l'aveu même de son studio, « ça va prendre encore un peu de temps » avant qu'il ne se sente prêt à donner des nouvelles de The Elder Scrolls 6, comme par exemple au hasard du gameplay, 8 ans après sa première annonce. Que l'attente se poursuive jusqu'à 2029 ou avant reste toutefois à confirmer. Pour l'heure, il convient donc de prendre cette prédiction avec de prudentes pincettes, même si on se doute un peu qu'il s'agit d'un pronostic tristement réaliste.

Sources : Bethesda ; Bluesky ; X.com