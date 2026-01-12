Et si The Elder Scrolls 6 nous préparait une énorme surprise prochainement ? Les fans sont en train d'y croire dur comme fer et il y a une très bonne raison à ça.

L'année 2026 promet d'être chargée en grosses sorties et en annonces et ce, pour tous les acteurs de l'industrie. L'événement de l'année sera très certainement la sortie de GTA 6, véritable monument qui va faire énormément de bruit. Encore faut-il qu'il ne soit pas une nouvelle fois reporté bien entendu. Mais une autre franchise pourrait bien marquer les esprits, The Elder Scrolls 6. S'il est certain que le jeu ne sortira pas cette année, une annonce pourrait bien avoir lieu. C'est en tout cas ce qu'espèrent tous les fans et il y a une très bonne raison à cela.

2026, une année importante pour The Elder Scrolls 6 ?

On le sait pourtant, Bethesda l'a déjà dit, The Elder Scrolls 6, ce n'est clairement pas pour tout de suite. Il paraît même assez peu probable que nous ayons quoi que ce soit à nous mettre sous la dent cette année. Si l'on veut être optimiste, on peut éventuellement croiser les doigts pour un trailer cinématique histoire de faire monter la sauce, mais on est peut-être pas à l'abri d'une surprise et d'avoir le droit à bien plus que cela. Une date ou une fenêtre de sortie éventuellement ? Les fans semblent vouloir y croire dur comme fer en tout cas, et c'est la faute de Xbox.

C'est en répondant à une fan sur les réseaux sociaux que Xbox a mis le feu aux poudres sans trop le vouloir. Alors qu'une utilisatrice réagissait à l'annonce du prochain Developer Direct à venir le 22 janvier à 19 heures, le compte officiel de Xbox est simplement passé pour répondre que 2026 serait une grosse année pour les jeux se terminant par 6. Il n'en fallait pas moins pour que tous les joueurs se mettent à penser à The Elder Scrolls 6 alors que Xbox faisait clairement référence à Forza Horizon 6, que l'on verra lors du prochain Developer Direct justement, et GTA 6, la plus grosse sortie de l'année, mentionnée ici par l'utilisatrice.

Un jeu très ambitieux qui prend son temps

Il paraît en effet très peu probable de voir quoi que ce soit de The Elder Scrolls 6 cette année. Le jeu a été annoncé en 2018, ça fait donc déjà 8 ans mine de rien, mais à l'époque il n'était alors qu'à l'état larvaire. Depuis, le jeu est évidemment entré en pleine production depuis le temps, mais semble très loin d'être terminé si l'on en croit les dires de Bethesda et Todd Howard. Il faut dire qu'après la réception globalement en demi-teinte de Starfield, que certains adorent et que d'autres boudent, sans compter le bagage que représente l'héritage de Skyrim, The Elder Scrolls 6 va devoir mettre les bouchées doubles pour combler les attentes des fans. Autant qu'il prenne un peu son temps non ?

