The Elder Scrolls 6 a récemment fait l'objet d'un nouveau rapport d'insider laissant miroiter de nettes améliorations pour le prochain jeu de Bethesda grâce aux leçons apprises par le studio sur le controversé Starfield.

Sorti en 2023, Starfield, la première toute nouvelle licence de Bethesda depuis des décennies, n'a en effet globalement pas été à la hauteur des attentes des fans du géant américain. Les joueurs lui reprochaient notamment un certain archaïsme au niveau du gameplay et de l'exploration de sa vaste galaxie. Alors que tous les regards se tournent désormais plutôt vers The Elder Scrolls 6, un récent rapport indique que Todd Howard et ses équipes ont bien retenu la leçon galactique et entendent arrondir les angles pour leur prochain jeu extrêmement attendu.

Starfield, un moteur d'améliorations pour The Elder Scrolls 6

En plus d'inaugurer une toute nouvelle licence, Starfield a également permis à Bethesda d'étrenner la dernière mouture de Creation Engine, son moteur maison, qui va naturellement aussi propulser The Elder Scrolls 6. Celui-ci a toutefois fait l'objet de vives critiques, notamment au niveau du rendu parfois terrifiant des visages, ou de certaines textures pas très aguicheuses. Un autre défaut majoritairement pointé du doigt est la quantité astronomique de temps de chargement. Starfield présente en effet plus de temps de chargement que tout autre précédent jeu de Bethesda.

Si l'on en croit un récent rapport de Jez Corden pour Windows Central, Bethesda aurait justement mis la main dans le cambouis pour déployer prochainement une énorme mise à jour pour Starfield et notamment réduire drastiquement la trop frustrante occurrence de ces temps de chargement, en plus d'une seconde extension après la très décevante Shattered Space et d'une version PS5. Par extension, cela signifie que The Elder Scrolls 6 devrait aussi profiter des améliorations sur le moteur de Bethesda à ce niveau.

Evidemment, cela ne signifie pas que la suite de Skyrim va miraculeusement se départir complètement des temps de chargement. Ceux-ci continueront probablement d'avoir lieu lorsque l'on passera d'un intérieur à un extérieur et inversement. En revanche, l'exploration dans The Elder Scrolls 6, a priori dans un vaste terrain de jeu construit à la main, et non des planètes générées procéduralement, devrait se faire de manière relativement fluide. Il faudra quoi qu'il en soit faire preuve de patience pour le découvrir, le titre ne devant pas sortir avant encore quelques années.

© Bethesda Softworks

Source : Jez Corden via Windows Central