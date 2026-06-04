Tandis que tous les regards sont actuellement tournés vers le Summer Game Fest, qui aura lieu dès demain soir à 23h (heure française), une partie des joueurs est déjà impatiente de découvrir ce qui viendra après. À savoir, vous vous en doutez, le Xbox Games Showcase de dimanche soir, qui nous réserve assurément son lot de belles annonces. De Fable à Gears of War E-Day, en passant probablement par Halo Campaign Evolved, de nombreuses licences très appréciées seront au rendez-vous. The Elder Scrolls 6, toutefois, n’en ferait pas partie.

Aucune annonce à l’horizon pour The Elder Scrolls 6

C’est que pour les fans de Bethesda, cela commence à devenir un running gag qui frustre plus qu’il n’amuse. Huit ans après son annonce officielle à l’E3 2018, le successeur de The Elder Scrolls 5: Skyrim ne serait en effet toujours pas prêt à nous donner de ses nouvelles, et ce alors même que Starfield se dirige déjà doucement mais sûrement vers son troisième anniversaire. C’est en tout cas ce que certifie sans détour le journaliste Jez Corden, en affirmant qu’il n’y a « malheureusement aucune chance » que The Elder Scrolls 6 se joigne à la fête.

Pourtant, comme le souligne l’internaute auquel il répond, cela aurait été une belle occasion pour Xbox de nous offrir un show des plus mémorables à l’occasion des 25 ans de la marque. « Je veux dire, c’est les 25 ans de Xbox, et Morrowind a été un titre majeur sur la première Xbox, comme l’a été Oblivion sur la 360. Je trouve que ça pourrait vraiment coller ». Mais tout porte à croire qu’il n’en sera rien, et que The Elder Scrolls 6 brillera une fois encore par son absence. Ce qui, mis l’un dans l’autre, n’est malheureusement pas une surprise non plus.

Car face à l’insistance des fans à ce sujet, rappelons que Todd Howard affirmait en mars dernier « ne pas être dans l’urgence » vis-à-vis du développement de son prochain jeu, après avoir ironisé sur le fait que The Elder Scrolls 6 « n’existe pas ». « Je n’ai rien à dire, je n’ai rien entendu, il n’existe pas. Faites comme si on ne l’avait jamais annoncé », déclarait le boss de Bethesda chez IGN. Vous l’aurez compris donc : si vous espériez enfin avoir des nouvelles du titre au Xbox Games Showcase, vous feriez mieux de revoir vos attentes, sous peine d’une nouvelle déception.

Bethesda, le grand absent de la conférence ?

D’ailleurs, à ce stade, la simple présence de Bethesda lors de la conférence est tout sauf certaine. Car toujours selon Corden dans un article de Windows Central, les joueurs ne doivent pas non plus s’attendre à une quelconque annonce liée à Fallout 5, en sachant « qu’aucun des deux ne devrait sortir au cours des douze prochains mois ». De fait, à moins que nous n’ayons droit à une annonce (et une sortie ?) surprise liée aux fameux remasters de Fallout 3 et Fallout New Vegas, ce Xbox Games Showcase devrait être plutôt calme pour les créateurs de The Elder Scrolls 6.

Source : Jez Corden