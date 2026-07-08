The Elder Scrolls 6 est l’un des jeux les plus attendus de ces prochaines années, mais après 8 ans, il n’a toujours pas montré une seule image. Et il faudra vraisemblablement s’armer de beaucoup de patience.

L’ambiance est morose au sein des studios Xbox. Microsoft a annoncé près de 5000 suppressions de postes, la branche jeu vidéo du groupe canalisant à elle seule 30% des licenciements. Des vétérans de l'industrie en service depuis deux décennies aux talents de demain, la firme de Redmond se séparera ainsi de 1600 employés de la division gaming. Un « bain de sang » jugé nécessaire par Asha Sharma, patronne de Xbox, l’objectif étant désormais de remettre la marque à flot, notamment en se focalisant sur ses licences fortes. Bethesda recentrera donc ses efforts sur ses franchises iconiques et par extension son prochain gros jeu : The Elder Scrolls 6.

The Elder Scrolls 6 est encore très loin d'être prêt

Cela suffira-t-il à réellement accélérer le développement de TES 6 ? Avec plusieurs vétérans et des effectifs en moins, rien n’est moins sûr. L’attente serait même plus longue que ce que beaucoup de joueurs espéraient après plus de 8 ans de développement et tout autant depuis l’annonce du jeu. Selon les informations du bien renseigné Jason Schreier, The Elder Scrolls 6 est encore loin d’être finalisé. En se basant sur ce que ses sources lui ont rapporté, il faudrait attendre au minimum deux ans, si ce n’est plus. The Elder Scrolls 6 ne serait pas attendu avant, a minima, 2028-2029. On comprend mieux pourquoi Todd Howard admettait regretter d’avoir annoncé le RPG trop tôt. « Je n'ai rien à dire, je n'ai rien entendu, il n'existe pas. Faites comme si on ne l'avait jamais annoncé », avait-il alors plaisanté.

A cela s’ajoute un bilan en demi-teinte suite au grand ménage opéré par Microsoft, qui s’est séparé de plus de 1500 employés cette semaine. D’importants licenciements étaient prévus chez les studios ZeniMax, dont Bethesda, avec près de 50% des effectifs d’id Software (DOOM/Quake) qui auraient été remerciés. Bethesda, de son côté, se focalisera sur l’ensemble de ses licences importantes, dont Fallout, Wolfenstein, Quake et évidemment TES.

Le logo, seule image dévoilée à ce jour ©Bethesda

Un développement qui va enfin accélérer ?

Il est encore trop tôt pour dire si oui ou non cette stratégie permettra d’accélérer le développement de The Elder Scrolls 6, ou non. En mars dernier Todd Howard expliquait : « Notre studio est désormais énorme, mais il n'est toujours pas facile de trouver l'équilibre entre nos différents projets. On fait de notre mieux pour trouver le bon moment pour parler aux fans de ce qui se passe pour leurs licences. »

Jusque-là, Bethesda n’était pas dans l’urgence avec The Elder Scrolls 6. Mais la trésorerie de Microsoft et sa branche gaming s'effondrant à vue d'œil, il n’est pas impossible que la firme de Redmond mette un coup de pression pour accélérer le développement d’un des RPG les plus attendus de la décennie. D’autant qu’il se murmure que Xbox veut à nouveau rendre ses jeux solo exclusifs à ses consoles afin d’en booster les ventes. Et il n’y aurait sans doute de meilleur system-seller pour la Xbox Helix qu’un The Elder Scrolls 6. Fatalement, la communauté commence sérieusement à désespérer suite à cette rumeur, beaucoup revoyant leurs attentes à la hausse. « Ce jeu a intérêt à être merveilleux. Après huit ans, ils ne peuvent pas se rater », a par exemple commenté un fan.

Source : Jason Schreier