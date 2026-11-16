Pour Bethesda, The Elder Scrolls 5: Skyrim aura été un apprentissage à bien des égards, et Bruce Nesmith le reconnaît en revenant sur l’un de ses plus grands regrets avec le jeu.

Ces dernières semaines, The Elder Scrolls aura décidément été à l’honneur dans l’actualité. Il faut dire qu’entre les dernières annonces liées à The Elder Scrolls 6: Sentinel ou encore les anniversaires de The Elder Scrolls 5 et Bethesda, ce ne sont pas les occasions qui ont manqué. Et justement, alors que Skyrim vient tout juste de fêter ses 15 ans, de nombreux développeurs n’ont pas hésité à revenir sur leur contribution au projet, parfois avec un regard assez critique. À l’instar, par exemple, de Bruce Nesmith, qui s’est exprimé au sujet du système de niveaux du jeu.

Le système de niveau de Skyrim était une erreur, reconnaît son concepteur

À l’occasion de son passage dans le podcast The Examined Game, qui s’intéresse aux plus grandes leçons apprises par le studio avec le titre, le concepteur en chef de Skyrim est en effet revenu sur la façon dont il a pensé le système de niveau, qui aura valu bien des critiques au titre de Bethesda de la part du public. « Quand j’ai créé le système où toutes les compétences pouvaient attendre le niveau 100, cela impliquait, mathématiquement, une limite de niveau fixée à 81 », a-t-il expliqué. « Je n’y avais pas pensé ».

Pourquoi ? Parce que « la plupart des jeux produits par Bethesda sont conçus pour que vous ayez terminé tout le contenu aux alentours du niveau 50. C’est l’objectif visé », confie Nesmith. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il n’a pas jugé nécessaire de pousser le système au-delà du niveau 81, estimant que cela serait amplement suffisant pour les joueurs. « J’avais tort », reconnait-il cependant. « Les joueurs [de Skyrim] ne voulaient pas arrêter de jouer leur personnage au niveau 81 et en commencer un nouveau ».

Ce qui, avec du recul, semble même plutôt logique au développeur, qui comprend tout à fait qu’ils n’aient pas envie d’abandonner un personnage qu’ils avaient pris du temps à créer et à faire évoluer. « Ils avaient un personnage qu’ils adoraient, pourquoi n’auraient-ils pas pu continuer à jouer avec ? », s’interroge-t-il notamment dans le podcast. Ceci explique pourquoi Bethesda a finalement ajouté la possibilité de réinitialiser l’ensemble de ses compétences à l’aide des Âmes de Dragon, d’abord via le DLC « Dragonborn », puis via le mode Légendaire ensuite.

Une leçon apprise pour The Elder Scrolls 6: Sentinel ?

« Ce n’était pas ma mécanique préférée dans la façon dont nous l’avons mise en œuvre », conclut alors Nesmith à ce sujet. « Mais ça a marché ». Et le fait est que, comme le souligne très bien le titre du podcast, il s’agit désormais d’une des nombreuses leçons qu’aura apprises le studio avec le développement de Skyrim. On peut donc très certainement s’attendre à ce qu’il ne reproduise pas la même erreur avec The Elder Scrolls 6: Sentinel, même s’il faudra visiblement patienter encore quelques années avant de pouvoir s’en assurer.

Source : The Examined Game (via GamesRadar+)