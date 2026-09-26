Skyrim est un jeu largement soutenu par sa communauté, et Bethesda le leur rend bien en approuvant officiellement l’arrivée de 3 nouvelles extensions conçues par un fan.

Tandis que le développement de The Elder Scrolls 6 poursuit tranquillement son cours entre les murs de Bethesda, The Elder Scrolls 5: Skyrim, lui, continue au fil des années à faire son petit bonhomme de chemin. Et pas uniquement grâce à ses créateurs. Car si le titre a bel et bien eu droit à de multiples ressorties lui permettant de rester sous le feu des projecteurs, il peut aussi compter sur une communauté de moddeurs très investie pour continuer à être alimenté. Et trois extensions conçues par un fan, Kinggath Creations, sont d’ailleurs là pour le prouver.

Skyrim s’offre 3 nouvelles extensions approuvées par Bethesda

Officiellement reconnues par Bethesda, les trois aventures créées par ce dernier ont en effet été partagées par le compte officiel de The Elder Scrolls, qui propose aux joueurs de Skyrim de les obtenir par le biais d’un pack « Créateurs » spécial, disponible à prix réduit pour une durée limitée. Ce faisant, vous pourrez alors accéder aux contenus suivants :

L’extension East Empire , qui vous invite à aider la Compagnie de l’Empire de l’Est à s’implanter à Skyrim en échange de services tels que la livraison de butin et la vente automatique

, qui vous invite à aider la Compagnie de l’Empire de l’Est à s’implanter à Skyrim en échange de services tels que la livraison de butin et la vente automatique L’extension Bards College , qui vous permettra de mettre la main sur le précieux savoir de personnages comme l’Archibarde, Sledrig ou encore d’une délégation d’enseignants et d’étudiants de retour à Skyrim

, qui vous permettra de mettre la main sur le précieux savoir de personnages comme l’Archibarde, Sledrig ou encore d’une délégation d’enseignants et d’étudiants de retour à Skyrim L'aventure Sigil of the Fallen, qui vous invite à partir à la recherche d’anciens héros autrefois enfermés à l’aide de puissantes reliques inédites mais aussi d’un nouveau compagnon aux multiples pouvoirs

De quoi passer une bonne série d’heures supplémentaires sur le titre de Bethesda, donc, dont l’univers n’a décidément aucune limite grâce aux nombreux fans qui composent sa communauté. Notez que East Empire et Sigil of the Fallen sont disponibles à l’achat sur PlayStation, Xbox et PC via la plateforme Créations, tandis que Bards College n’est disponible que sur Xbox et PC.

Précisons également que bien que ces trois extensions soient reconnues par Bethesda, elles ne disposent d’aucune version française. Un doublage anglais réalisé par des professionnels est néanmoins de la partie, avec la possibilité d’activer les sous-titres en anglais. Kinggath précise aussi que toutes sont conçues pour fonctionner avec les autres mods de Skyrim.

De nouveaux défis à relever pour les joueurs

L’expérience vous tente ? Dans ce cas, on vous laisse avec le trailer partagé par le compte officiel de The Elder Scrolls, qui met en avant l’aventure Sigil of the Fallen, mise en ligne le 8 juin 2026 par le créateur. Ajoutons enfin pour finir, si tant est que vous soyez du genre à courir après les succès et les trophées, que Bethesda a confirmé que chacune des extensions était désormais compatible avec ces derniers. À défaut d’avoir des nouvelles de The Elder Scrolls 6 pour le moment, Skyrim aura ainsi de quoi vous tenir en haleine encore un petit moment.

Source : Bethesda