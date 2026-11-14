Vous faites partie de ces joueurs qui ont été bouleversés par le mensonge des 7 000 marches de The Elder Scrolls 5: Skyrim ? Grâce à Bethesda, nous avons enfin une explication.

Cette semaine, The Elder Scrolls 5: Skyrim célébrait officiellement son quinzième anniversaire. Et alors que les choses commencent enfin – en tout cas on l’espère – à s’activer du côté de The Elder Scrolls 6, sous-titré Sentinel, les équipes de Bethesda n’ont pas hésité à profiter de l’événement, également marqué par le quarantième anniversaire du studio, pour revenir sur certains souvenirs de leurs travaux passés. Ce qui, pour Dan Lee, fut notamment l’occasion d’évoquer le cas des « fameuses 7 000 marches » de la Gorge du Monde de Skyrim.

Bethesda revient sur le cas des 7 000 marches de Skyrim

Dans un billet partagé sur le site officiel du studio, le directeur artistique associé du projet est en effet revenu sur le rôle qu’il y a joué, en précisant que « bien qu’[il n’ait] pas été chargé de la conception générale du terrain de Skyrim », il est tout de même « responsable de l’affinage des formes de Haut-Hrothgar ». « Je regardais la montagne sous différents angles et j’essayais de lui donner une forme originale », explique-t-il, en ajoutant qu’il a pour cela enrichi l’environnement « d’effets visuels, de végétation et d’objets ».

Forcément, c’est donc également à Lee que l’on doit les « fameuses 7 000 marches » de la montagne qui, dans l’univers de Skyrim, renvoient à un célèbre sentier de pèlerinage reliant le village de Fort-Ivar au monastère de Haut-Hrothgar, perché sur les flans de la Gorge du Monde. « Et j’ai fait de mon mieux pour trouver un moyen d’intégrer les 7 000 marches dans le parcours de l’histoire », assure le directeur artistique, en expliquant qu’il « adore essayer d’être aussi fidèle que possible à l’univers du jeu ou à la réalité ».

Mais dans le cas présent, il s’agissait incontestablement d’un défi impossible à relever. « Ma meilleure tentative pour y parvenir m’a mené à m’étendre bien au-delà de Fort-Ivar, en contournant la montagne et en terminant près de Blancherive, dans la toundra gelée. Il s’avère que 7 000, c’est vraiment beaucoup ! », conclut-il alors. Ce qui est un message évident à tous les joueurs de Skyrim qui se sont amusés à compter le nombre de marches réellement présentes dans le jeu, et qui se sont aperçus qu’il n’y en avait en réalité... que 748.

Une leçon bien apprise pour The Elder Scrolls 6 ?

Si vous faites partie de ces joueurs qui ont pu être frustrés par ce mensonge éhonté de Bethesda dans le lore de Skyrim, vous avez donc désormais l’explication. Ce n’est pas tant la faute de Lee que des limitations induites par la zone de jeu à l’époque. En revanche, le directeur artistique tient à le préciser : « Mon travail n’incluait PAS les rencontres avec des ennemis ». Si vous devez vous plaindre de votre rencontre avec le troll des glaces qui arpente les lieux, ce n’est donc pas auprès de Lee qu’il faut vous adresser. Le message est passé.

En attendant, nul doute que Bethesda aura retenu la leçon pour The Elder Scrolls 6: Sentinel, qui aura intérêt à faire coïncider les éléments donnés dans le lore du jeu avec la zone explorable par les joueurs. Car Skyrim nous l’aura prouvé, certains ne reculent devant rien pour s’assurer que tout soit cohérent de bout en bout… quitte à compter les 748 marches qui ornent la plus haute montagne du jeu. Cela dit, à en croire les derniers bruits de couloir, ce n’est malheureusement pas tout de suite que l’on pourra se lancer à la découverte de ce nouvel opus très attendu.

Source : Bethesda