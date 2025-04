Alors que The Elder Scrolls 4 Remastered arrive bientôt, l'autre revisite gratuite en développement d'Oblivion redonne des signes de vie et sortira malgré tout bien cette année.

Après un flot de rumeurs à son sujet, on sait maintenant que The Elder Scrolls 4 Remastered, développé par Virtuos Studios, arrivera bien ce lundi 21 avril. Des premières images de cette revisite sur l'Unreal Engine 5 ont leaké et promettent d'afficher une région de Cyrodiil plus belle que jamais. On pouvait toutefois craindre que cela mette en péril le développement d'un autre Remake du jeu, créé cette fois par des fans, en gestation depuis de très longues années. L'un de ses créateurs a toutefois tenu à rassurer celles et ceux qui surveillent ce projet passion avec intérêt.

Pas de concurrence entre deux revisites très différentes de The Elder Scrolls 4

Pour rappel, bien avant que nous apprenions l'existence d'un Remaster officiel de The Elder Scrolls 4, des fans étaient déjà au travail pour le recréer dans le moteur de Skyrim, avec un nom fort à propos : Skyblivion. Après de longues années de dur labeur bénévole, ce projet passion doit aux dernières nouvelles sortir cette année, et donc être disponible gratuitement pour tout possesseur de la dernière version de Skyrim. Mais l'arrivée imminente du Remaster officiel développé par Virtuos Studios (également au travail sur Metal Gear Solid 3 Remake) pouvait légitimement mettre en danger ce mod très attendu et prometteur.

Rebelzize, développeur en chef de Skyblivion, s'est toutefois fendu d'un message rassurant sur X.com. « Pour être clair, cela ne change rien pour nous. Skyblivion a toujours été un projet passion. Pour la communauté, c'est gagnant-gagnant, puisque vous aurez droit cette année à une double dose de The Elder Scrolls 4. Nous n'avons que de l'amour et aucune haine envers les gens derrière le Remaster officiel ».

Celles et ceux cherchant une version visuellement vraiment modernisée du vénérable titre sorti à l'origine en 2006 pourront en effet se tourner vers le Remaster officiel. Les nostalgiques de Skyrim pourront de leur côté voir ce que donne The Elder Scrolls 4 sur le moteur de ce légendaire jeu de Bethesda. Voire pourquoi pas essayer les deux options. Si on sait que le Remaster officiel arrive dans quelques jours, la date de sortie de Skyblivion n'est en effet pas encore pleinement inscrite dans le marbre. Ce qui peut permettre aux deux formules de connaître chacune leur tout leur heure de gloire dans l'arène.

Source : Rebelzize sur X.com