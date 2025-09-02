En parallèle de The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered par Virtuos (qui a également travaillé sur le tout récemment sorti Metal Gear Solid 3 Remake, son Remake gratuit développé de son côté par des fans depuis des années sur le moteur de Skyrim continue son bonhomme de chemin. Baptisé Skyblivion, il devrait sortir dans le courant de l'année. En attendant une annonce plus concrète à ce sujet, son équipe nous régale d'une généreuse séquence de gameplay montrant l'énorme travail bénévole abattu sur le projet.

Introduction du gameplay du Remake gratuit de The Elder Scrolls 4

Tandis que le Remaster officiel de The Elder Scrolls 4 permet de redécouvrir ce monument de Bethesda avec une belle surcouche portée par l'Unreal Engine 5, son Remake officieux et gratuit réutilise quant à lui le moteur de Skyrim pour nous faire retourner en Cyrodiil. Pour de nombreux fans, il s'agit d'ailleurs de la revisite la plus fidèle possible et respectueuse du matériau original.

Si les développeurs bénévoles de Skyblivion n'ont pas encore de date de sortie établie pour cette seconde relecture de The Elder Scrolls 4, ils nous proposent pour patienter une séquence de gameplay d'une quinzaine de minutes. Celle-ci se concentre d'ailleurs sur l'introduction du jeu, dans la prison impériale, alors qu'Uriel Septim VII cherche à échapper à des assassins dans ses catacombes. En plus de proposer une reproduction très fidèle d'Oblivion dans le moteur de Skyrim, Skyblivion se permet d'améliorer l'expérience d'ensemble grâce aux changements du cinquième volet, ainsi qu'à la myriade de mods créés par la communauté sur le titre légendaire.

On a donc bien droit ici à un véritable Remake de The Elder Scrolls 4, bien qu'il tourne sur le moteur désormais vieillissant de Skyrim, mais avec une beauté réhaussée grâce au travail passionné de sa colossale communauté de moddeurs. Le résultat dans l'extrait de gameplay ci-dessous se montre en tout cas aguicheur. Ne reste maintenant plus qu'à attendre que les développeurs bénévoles peaufinent leur création et en annoncent la date de sortie, a priori prévue dans les prochains mois. Rappelons que ce Remake officieux de The Elder Scrolls 4 sera téléchargeable gratuitement, à condition de disposer de la dernière édition en date de Skyrim.

Source : RebelSize sur YouTube