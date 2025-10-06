Sorti le 22 avril dernier, The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered offrait une agréable cure de jouvence au légendaire titre original sorti en 2006, grâce à une importante refonte graphique sur l'Unreal Engine 5, et quelques ajustements, quoiqu'assez légers, au niveau du gameplay. Pour certains, il manquait toutefois des éléments pour pleinement l'apprécier, comme plus de peaufinage sur des bugs déjà présents sur le jeu de base, ou encore une version physique. Récemment, ladite version physique a eu droit à une date de sortie, en édition Deluxe, prévue pour le 13 octobre 2025. Mais il semblerait que l'aspect physique de la chose soit tout relatif, ce qui déplaît très fortement à celles et ceux qui l'attendaient.

Une version plus daedrique que physique pour The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered ?

Comme avant la sortie en « shadow drop » plus très secrète de The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered après des mois de leaks et rumeurs, Bethesda se montre très avare en informations à propos de son édition physique à venir prochainement. Après avoir sobrement annoncé son existence en édition Deluxe et la date de sortie du 13 octobre 2025, c'est désormais le silence radio à son sujet.

Dans les coulisses cependant, les éditions physiques Deluxe à venir de The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered auraient fait l'objet d'une mise à jour, repérée notamment par Wario64 sur X.com. On y découvre entre autres le contenu de cette édition Deluxe, dont de nouvelles quêtes pour les armures d'Akatosh et Mehrunes Dagons, un tas de contenus additionnels, ainsi naturellement que les extensions du jeu de base, mais surtout une mention qui a fait grand bruit : « connexion Internet obligatoire » sur la boîte PS5, ou encore « demande de télécharger du contenu » sur la boîte Xbox Series.

Cela impliquerait que l'édition physique de The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered prenne en réalité la forme du tant honni « code dans une boîte ». Ce qui entre cependant en contradiction avec un rapport le mois dernier indiquant qu'elle embarquerait bien un disque, en tout cas sur les marchés américains et européens. Les amateurs de physique qui ont eu vent de la chose ont bien sûr vivement réagi à cette nouvelle, en annulant leur précommande ou en appelant au boycott, entre autres réactions. Il convient ceci dit d'attendre une confirmation officielle de Bethesda pour en avoir le cœur net.

Source : Wario64 sur X.com