La première mise à jour de The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered casse une fonctionnalité devenue majeure aujourd'hui pour une partie des joueuses et joueurs.

The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered est disponible depuis le 22 avril 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Mais pour les joueuses et joueurs PC, c'est déjà une importante déception puisqu'il n'y a pour l'heure aucun support officiel pour les mods. Et lorsqu'on sait à quel point cela a une incidence sur la longévité des jeux Bethesda, on peut comprendre la petite douche froide pour le moment. Pendant ce temps, TES 4 Oblivion Remastered accueille sa première mise à jour, mais elle pose problème.

The Elder Scrolls 4 Remastered déraille avec son premier patch

Malgré cette absence d'un support officiel des mods sur PC pour The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered, les mods gratuits non officiels de la communauté peuvent être installés. Grâce à eux, il est possible d'améliorer la fluidité du jeu, de réduire le temps de latence ou encore de corriger des soucis de stuttering. De son côté, Bethesda a déployé un hotfix qui a supprimé une grosse fonctionnalité pour certains joueurs PC. Après installation de cette première mise à jour, certains se sont en effet aperçus que le DLSS de Nvidia, et autre option d'upscaling, étaient indisponibles.

Néanmoins, ce problème ne touche que les joueuses et joueurs de The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered qui utilisent la version Windows Store du titre. « Le correctif mis en ligne le 25 avril 2025 concernait quelques ajustements du backend et n'avait pas d'impact direct sur le jeu. Mais nous avons constaté qu'il affectait les paramètres graphiques de l'interface utilisateur de certains joueurs du Microsoft Store, notamment en ce qui concerne la mise à l'échelle et l'anticrénelage. Tous les paramètres graphiques réglés avant le correctif Microsoft Store sont toujours activés et fonctionnent normalement. Cependant, vous serez temporairement dans l'incapacité de les modifier en raison du problème lié à l'interface utilisateur. L'équipe est en train d'examiner le problème et de trouver une solution. Nous vous donnerons plus d'informations dès que possible ».

Le DLSS et autre technique d'upscaling ne peuvent plus être sélectionnées si vous avez appliqué le premier patch de The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered, et que vous jouez via le Windows Store. Bethesda n'a pas communiqué sur une date pour le prochain correctif, mais les équipes sont donc sur le coup, ce qui est déjà rassurant.

Source : Bethesda.