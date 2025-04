L’annonce de The Elder Scrolls Oblivion Remastered est imminente, il n’y a plus aucun doute. Le jeu est encore victime de plusieurs leaks quelques heures avant son éventuelle révélation.

C’est un secret de polichinelle depuis des mois maintenant. L’affaire du rachat d'Activision-Blizzard avait d’abord vendu la mèche. Bethesda travaillait sur des remasters de deux de ses jeux les plus emblématiques : Fallout 3 et The Elder Scrolls Oblivion. Si le premier ne devrait pas arriver avant des mois, voire des années, le second a été victime de sérieux leaks depuis des semaines maintenant. Des fuites qui se sont intensifiées lorsque des images ont été découvertes sur le site de Virtuos et à quelques heures de l'annonce potentielle de The Elder Scrolls 4 Remastered, il ne fait plus aucun doute que sa sortie est imminente.

The Elder Scrolls 4 Remastered encore victime de leaks

La rumeur veut que le remaster d’Oblivison soit annoncé aujourd’hui et il ne fait désormais presque plus de place au doute que ce sera effectivement le cas. Ces dernières heures, les leaks en tout genre s'enchaînent. D’abord dans le cache du site de Virtuos, en charge de cette remise au goût du jour du RPG, où le jeu y est encore mentionné ouvertement, après que les premières images aient leaké. C’était sans compter sur la page Steam de The Elder Scrolls 4 Remastered, débusquée en avance dans les entrailles de la boutique. Une découverte que l’on doit encore au site SteamDB, mais pas que.

Plusieurs utilisateurs ont vu le jeu apparaître sur plusieurs profils et ont même pu trouver la taille de The Elder Scrolls 4 Remastered. Il faudrait donc prévoir au minimum 120 Go d’espace libre sur son disque dur, rien que ça ! A titre comparatif, le jeu de base requiert seulement 4 Go, ce qui confirme le travail colossal abattu par Virtuos que l’on a pu apercevoir dans les images qui ont fuité la semaine dernière. Ce n’est pas tant une surprise quand on sait que le jeu aurait été entièrement remasterisé sous Unreal Engine 5.

Capture du fichier d'installation de TES 4 Remastered débusqué sur Steam ©X0XLEAK

Dernière rumeur avant la grande annonce, et la seule à prendre avec des pincettes. Selon le compte Detective Seeds dont la réputation est assez bancale pour l’heure, The Elder Scrolls 4 Remastered serait disponible via le Xbox Game Pass et à l’achat aujourd’hui, lundi 21 avril 2025, aux alentours de 18h. Dans tous les cas, si l’existence du jeu ne fait plus aucun doute, son annonce devrait bien être imminente.

Sources : X0X_LEAK, SteamDB