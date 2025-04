C’était l’un des secrets les plus mal gardés de l’industrie. Après des mois de rumeurs et de semaines de leaks, The Elder Scrolls 4 Remastered a enfin été confirmé par Bethesda. Le rendez-vous était donc donné ce mardi 22 avril 2025, pour découvrir ce que ce remaster avait dans le ventre. La rumeur voulait qu’une jolie surprise attende les spectateurs à l’issue de ce livestream, et ça n’a pas loupé.

The Elder Scrolls 4 Remastered enfin disponible

Cette fois c'est officiel. En plus de Metal Gear Solid 3 Remake, Virtuos s'attaque également à un monument du RPG. Il a l’allure d’un remake et pourtant, il faudra bien l’appeler The Elder Scrolls Oblivion Remastered. Véritable refonte effectuée sous l’Unreal Engine 5, le jeu remettra donc au goût du jour l’un des grands classiques de Bethesda avec des graphismes modernisés. C’est clairement la nuit et le jour avec l'œuvre originale, qui a déjà presque deux décennies au compteur. Le résultat est bluffant, même si les puristes regretteront sûrement les couleurs trop chatoyantes de ce The Elder Scrolls 4 Remastered.

Virtuos Games ne s’est pas contenté de lui refaire sa plastique, quelques améliorations de gameplay sont également au programme, notamment au niveau de l'interface utilisateur, des combats désormais plus dynamiques, la possibilité de sprinter ou encore du système de leveling, qui s'inspire désormais de Skyrim tout en conservant l'identité d'Oblivion. De nouveaux dialogues ont été enregistrés, mais rassurez-vous, les répliques les plus emblématiques seront toujours présentes.

Le jeu disponible dès maintenant

The Elder Scrolls 4 Remastered est donc disponible dès aujourd’hui gratuitement pour les membres du Xbox Game Pass Ultimate et PC, et à l’achat sur Xbox Series, PC et PS5. Il vous en coûtera 54,99€ pour l’édition classique, qui contient les extensions scénarisées, ou 64,99€ € pour l'Édition Deluxe qui comprend quelques contenus supplémentaires :

Jeu de base au format dématérialisé

Armures, armes et caparaçons d'Akatosh et Méhrunès Dagon uniques, au format dématérialisé

Accès à l'artbook numérique et la bande-son (application)

Extensions d'histoire Shivering Isles et Knights of the Nine

Contenu téléchargeable supplémentaire : l'extension Fighter’s Stronghold, Spell Tome Treasures, Vile Lair, Mehrune’s Razor, The Thieves Den, Wizard’s Tower, Orrery et Horse Pack Armor

Si The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered n'est pas encore affiché chez vous, pas de panique, ce n'est qu'une question de minute d'ici que les boutiques se mettent à jour. Au cas où, voici le lien pour l'acheter sur PS5.