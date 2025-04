Après un premier leak des images du fameux et désormais officiel The Elder Scrolls 4 Remastered, c'est cette fois sa date de sortie qui leake... à cause de Xbox.

Après un flot de leaks et rumeurs ces derniers temps, nous avons enfin eu droit hier à un premier aperçu officiel de non pas un Remake mais un Remaster de The Elder Scrolls 4: Oblivion... via le leak de Virtuos Studios, en charge de son développement. Maintenant, c'est directement à Xbox que l'on doit un autre leak du jeu, concernant cette fois sa date de sortie. Et cela confirme dans le même temps les derniers bruits de couloir à son sujet.

Un leak de plus d'une source officielle pour The Elder Scrolls 4 Remaster

Ce qu'on appelait pendant des semaines/mois un Remake d'Oblivion, sorti à l'origine en 2006, existe désormais bel et bien, et il s'appelle finalement The Elder Scrolls 4 Remastered. Grâce au leak du site de Virtuos (qui s'occupe également de Metal Gear Solid 3 Remake), on a désormais une idée de ce à quoi il ressemble. Et ce premier aperçu est définitivement un régal pour les yeux par rapport à vénérable titre original.

Si l'on en croit les récents propos de Jeff Grubb, cette superbe revisite d'Oblivion sur l'Unreal Engine 5 devait sortir dans le courant de la semaine prochaine. Suite aux leaks du jeu en images, certains utilisateurs X.com ont directement demandé des comptes au Support Xbox. De manière fort surprenante, celui-ci a déballé plusieurs informations cruciales autour de The Elder Scrolls 4 Remastered, comme certains de ses apports, mais surtout sa date de sortie, et une « plateforme ». Rendez-vous donc officiellement ce lundi 21 avril pour (re)découvrir Cyrodiil sous son plus beau jour, notamment sur le Xbox Game Pass Ultimate et le Xbox Cloud Gaming.

Outre cette information cruciale qui aurait dû être une « surprise » sous forme de « shadow drop », le Support Xbox confirme donc d'autres éléments qui avaient précédemment fuités. On reçoit notamment la confirmation que The Elder Scrolls 4 Remastered comprendra le jeu de base et ses DLC (a priori même le fameux DLC d'armure dorée pour notre monture, que l'on accuse communément d'avoir lancé la tant honnie mode des microtransactions), et proposera bien des améliorations de gameplay, en plus de celles graphiques. Pour découvrir vraiment quels sont-elles, il ne resterait donc plus que cinq petits jours à attendre.





Source : Captures d'écran de messages privés à Xbox Support sur X.com