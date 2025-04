The Elder Scrolls 4 Remastered sera définitivement une réalité aujourd'hui, et la date de sortie serait même déjà connue. Faites chauffer votre connexion, vous allez très bientôt en avoir besoin.

The Elder Scrolls 4 Remastered restera sûrement moins l'un de secrets les moins bien gardés de l'industrie vidéoludique, et l'un des jeux qui aura subi le plus de leaks à l'approche de son annonce officielle. Après des jours de rumeurs très insistantes, des premières images et autres fuites, Bethesda a pris la parole pendant ce lundi de Pâques pour confirmer l'existence du projet et donner rendez-vous sur YouTube et Twitch dès ce mardi 22 avril 2025 à 17h00. Mais la date de sortie aurait leaké juste avant la grande annonce.

Encore un leak sur la sortie de The Elder Scrolls 4 Remastered

Ce n'est maintenant plus qu'une question d'heures avant l'annonce officielle de The Elder Scrolls 4 Remastered. En plus des premières images, SteamDB a permis de découvrir que le jeu devrait peser pas moins de 120 Go. Un poids qui serait justifié par le fait que d'un point de vue graphique, on est tout de même davantage sur un remake que sur un simple remaster. Vraisemblablement le studio Virtuos, qui est à l'oeuvre sur Metal Gear Solid 3 Remake, aurait aussi fait le pari d'améliorer au passage le gameplay et notamment le tir à l'arc, l'endurance, le système de combat avec une parade inspirée par les Souls de FromSoftware ou encore d'implémenter un nouveau HUD.

The Elder Scrolls 4 Remastered ne devrait donc pas faire les choses à moitié, et il se pourrait bien que le monde entier puisse juger de la pertinence de cette nouvelle version dès la fin du livestream. Alors, oui, le jeu n'est pas sorti hier, mais le shadow drop ne serait pas abandonné pour autant. L'énorme surprise se confirme même encore. D'après des informations du site m1pst, la date de sortie serait fixée pour... aujourd'hui ! « Une source au fait de la situation a confirmé à MP1st que le jeu serait disponible demain ! ». Et ce ne serait pas une exclusivité Xbox Series X|S et PC, ce qui ne serait pas une surprise.

En effet, Oblivion étant déjà sorti sur une console PlayStation, en l'occurence PS3, il est normal que The Elder Scrolls 4 Remastered emprunte le même chemin. En revanche, il y aurait bien une exclusivité Microsoft, à savoir que le jeu serait « gratuit » pour les abonnés Xbox Game Pass console voire PC. Etes-vous prêts à replonger dans cette aventure dès ce soir si ça se confirme ?

Source : mp1st.