Feignez la surprise. Après d'innombrables rumeurs, puis leaks plus sérieux, The Elder Scrolls Oblivion Remastered s’est enfin officialisé.

C’était sans doute l’un des secrets les moins bien gardés de ces derniers mois. The Elder Scrolls 4 Remastered est rapidement passé du statut de rumeur insistante à réalité suite à de nombreux leaks. Ce sont surtout les images débusquées dans le site officiel de Virtuos, spécialiste des remasters, remakes et des portages, qui ont dissipé tout doute. Plusieurs insiders habituellement bien renseignés s’accordaient à dire que l’annonce officielle aurait lieu aujourd’hui, lundi 21 avril 2025, ou en tout cas cette semaine. Devinez quoi ? Ça n'a pas loupé.

The Elder Scrolls 4 Remastered enfin officialisé

Alors non, on est au regret de vous annoncer qu’il n’y aura pas de shadow drop aujourd’hui. The Elder Scrolls Oblivion Remastered ne sera pas disponible dès ce soir comme les rumeurs le laissaient présager. En revanche, Bethesda sort enfin de son mutisme pour confirmer au grand jour l’existence de ce The Elder Scrolls 4 Remastered. La révélation en bonne et due forme aura donc lieu demain, le mardi 22 avril 2025 à 17h, heure française, lors d’un livestream qui pourra être visionné aussi bien sur YouTube que Twitch. Autant dire que la hype est très grande au sein de la communauté de fans comme de joueurs qui ne loupera pas le rendez vous.

Pour rappel, les premières images, dénichées sur le site officiel de Virtuos, en charge de The Elder Scrolls 4 Remastered, laissaient entrevoir un chantier de grande envergure. S’il aura l'appellation de remaster, il aura visuellement tout d’un remake. Les diverses fuites ont déjà confirmé que le jeu s’appuierait sur une refonte sur l’Unreal Engine 5 qui a l’air tout bonnement impressionnante. Et pour preuve, cette nouvelle version devrait nécessiter au minimum 120 Go d’espace sur nos disques durs, contre 4 Go pour le jeu d’origine, paru il y a presque deux décennies maintenant. Est-ce que The Elder Scrolls 4 Remastered sera disponible dès demain ? C’est la grande question. Pour mémoire, le titre serait disponible dès son lancement sur le Xbox Game Pass Ultimate et PC, ainsi qu’à l’achat dans une version classique et deluxe sur Xbox Series, PS5 et PC.

