Le lancement du très attendu The Elder Scrolls 4 Remastered devrait arriver de manière imminente, et Bethesda semble préparer en coulisses le terrain en ce sens.

Même si The Elder Scrolls 4 Remastered n'a pour l'instant fait l'objet que de leaks plus ou moins officiels, sans aucune annonce de la part de Xbox ou Bethesda, celui-ci semble préparer en catimini son lancement a priori imminent. C'est en tout cas ce que l'on remarque en allant fouiller dans les entrailles et le code de son site officiel.

Bethesda prépare en secret l'ouverture du portail de The Elder Scrolls 4 Remastered

À travers les leaks d'images issues du site de Virtuos Studios et du Support Xbox, on a déjà une idée de ce à quoi ressemblera le Remaster de The Elder Scrolls 4 sous Unreal Engine 5, et qu'il devrait sortir ce 21 avril. Pour autant, les principaux intéressés que sont Xbox et Bethesda se montrent autrement particulièrement silencieux à son sujet. Cela étant dit, des utilisateurs Reddit ont remarqué que le site officiel de Bethesda a récemment ajouté des références au Remaster à venir, en tout cas dans son code.

Sur la capture d'écran ci-dessous, on remarque en effet des références à « Oblivion », le sous-titre de The Elder Scrolls 4, et « Remastered », en faisant quelques recherches après avoir pressé sur ordinateur la touche F12, qui permet d'en ouvrir le DevTools, et plus précisément dans le Google Tag Manager. De telles lignes de code sont généralement là pour permettre à un site d'envoyer des données à l'algorithme de Google Ad Manager en vue d'une campagne marketing. En toute logique, celles-ci sont donc ajoutées dans les coulisses d'un site peu de temps avant la sortie d'un quelconque produit.

Malgré le mutisme de Bethesda sur ses canaux de communication usuels, le géant américain préparerait donc bien le terrain pour la sortie prochaine de The Elder Scrolls 4 Remastered, qui devrait prendre la forme d'un « shadow drop » qui n'est cependant à ce stade plus vraiment secret. Ne resterait donc plus que quelques jours à attendre pour voir si le titre va bien sortir ce 21 avril, a priori sur PC, Xbox Series, le Xbox Game Pass, mais également sur PS5.

Crédits : Such-Ad5976 sur Reddit

Source : Reddit