Même en ayant leaké à maintes reprises, The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered reste l'une des belles surprises de 2025. Entre la refonte graphique et les ajustements de gameplay, les fans ne boudent pas leur plaisir de retraverser les paysages grandioses de Cyrodiil dans cette nouvelle version sur consoles comme sur PC. Cette édition, qui va au-delà de la simple montée en résolution et framerate, culmine à 82/100 (presse) et 7,4/10 (joueurs) sur Metacritic, tandis que 82% d'avis positifs sur 29 184 évaluations ont été publiés sur Steam.

The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered refait sa garde de robe

Si les joueuses et joueurs sont prêts à pardonner les bugs restants - ou pas d'ailleurs - de The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered, la pilule de l'absence des mods officiels passe plus difficilement. De même la fonctionnalité d'upscaling DLSS, et équivalent, est pour l'instant indisponible pour celle et ceux qui y jouent via le Windows Store, et qui ont installé la première mise à jour. Ce qui fâche certains et qui rend aussi des joueurs mécontents, c'est la censure d'un élément cosmétique qu'on peut équiper dans The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered. Un changement qui ne plait pas à tous.

Bethesda et Virtuous (Metal Gear Solid Delta Snake Eater) se sont dit que ce serait bien de faire en sorte de modifier le gilet du chasseur qui ne ressemblait pas réellement à un gilet. On était en effet plus proche d'un soutien-gorge avec épaulettes qu'autre chose, ce qui n'est plus le cas dans The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered. Après un forumeur de Reddit ait fait la remarque, il a explicité sa pensée vis-à-vis de ce que certains appellent une censure.

« Cela n'a RIEN à voir avec le fait que le personnage ne soit pas assez sexy. Si j'étais vraiment inquiet à ce sujet, alors pourquoi ai-je acheté la version PS5 [de The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered] ? Je l'aurais acheté sur Steam et je l'aurais bourré de mods si c'était ce que je recherchais. Non, il s'agit entièrement du facteur nostalgie - qui est censé être l'un des principaux arguments de vente de ce remaster ! J'ai joué à l'intégralité du jeu original avec ce personnage dans cette tenue spécifique et le fait de ne pas pouvoir la recréer me gâche un peu l'expérience » explique Capurnicus69. Si certains vont dans son sens, d'autres estiment qu'avec The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered, la veste de chasseuse est ENFIN une vraie veste.

Crédits : Capurnicus69.

Source : Reddit.