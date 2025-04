Alors qu'on entame la seconde moitié du mois d'avril, l'énorme surprise imminente que prépare The Elder Scrolls 4 Remake se confirme encore via un nouveau leak tout frais.

Aux dernières et très nombreuses rumeurs sur le sujet, le fameux The Elder Scrolls 4 Remake devrait enfin faire l'objet d'une annonce officielle dans le courant du mois d'avril, avec une sortie dans la foulée. Cela devrait avoir lieu, selon différents leakers, pas plus tard que la semaine prochaine, qui marque la fin de l'événement anniversaire pour le MMORPG dans l'univers de la licence. La chose semble se confirmer une fois de plus par l'entremise du généralement bien informé Jeff Grubb.

Plus l'ombre d'un doute pour la sortie imminente de The Elder Scrolls 4 Remake ?

Après un florilège de rumeurs et leaks à propos de la sortie visiblement très prochaine de The Elder Scrolls 4 Remake, Bethesda et Xbox maintiennent un silence entêté, a priori en prévision d'une annonce en bonne et due forme très prochainement. Dans les coulisses, on a toutefois constaté ces derniers jours des changements notamment sur la page Steam du jeu, avec la suppression des trailers du jeu original sorti en 2006.

Cela semble cadrer avec le fait que ce fameux Remake de The Elder Scrolls 4, a priori sous Unreal Engine 5, assuré par Virtuos Games (Metal Gear Solid 3 Remake) devrait arriver incessamment sous peu. C'est en tout cas ce qu'avance de nouveau Jeff Grubb dans son dernier podcast pour le compte de Giant Bomb, avec pour thème principal la hausse du prix de la PS5 dépourvue de lecteur. « Faisons une petite mise au point sur Oblivion et son shadowdrop. Ça devrait bien arriver durant la semaine du 21 avril, donc la semaine prochaine. J'ai reçu une seconde confirmation que c'est ce qui est prévu ».

Ne reste donc plus qu'à surveiller les canaux de communication usuels de Xbox et Bethesda dans le courant de la semaine prochaine pour en avoir le cœur net. Si l'annonce a lieu pour nous présenter ce que donne ce fameux Remake de The Elder Scrolls 4, elle devrait donc être suivie par une sortie du jeu dans la foulée. La question des plateformes ciblées peut cependant encore se poser. On peut en tout cas tabler sur un lancement sur PC, Xbox Series et le Game Pass. Que la PS5 fasse ou non partie de l'équation reste à confirmer.

Source : Jeff Grubb via Giant Bomb sur Youtube