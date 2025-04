Un nouveau jour, et encore des nouvelles rumeurs très insistantes autour du brûlant The Elder Scrolls 4 Remake. Mais cette fois, sa sortie serait vraiment imminente.

Depuis ces derniers jours, l'ombre d'une sortie très prochaine de The Elder Scrolls 4 Remake se fait de plus en plus pesante et palpable. Hier, nous vous rapportions un leaker ayant par erreur prédit l'arrivée du jeu revisité de Bethesda le 4 avril revenait à la charge pour nous parler cette fois d'un lancement dans la semaine du 21 avril. Depuis, l'influent Jeff Grubb, qui se montre généralement plus fiable dans ses prédictions, apporte sa pierre à l'ouverture du portail de l'Oblivion sous Unreal Engine 5 en confirmant que la chose est imminente.

Le portail de The Elder Scrolls 4 Remake Oblivion prêt à s'ouvrir à tout instant

Malgré le fait que ni Bethesda ni Xbox n'ait jamais officiellement confirmé l'existence du Remake d'Oblivion ou fait une annonce en bonne et due forme n'a pas empêché l'actualité de s'enflammer à son sujet. En dépit de l'absence d'informations officielles à son sujet, on sait a priori déjà tout de ce à quoi il faut s'attendre. À savoir une Cyrodiil entièrement recréé sur l'Unreal Engine 5, avec d'importants changements sur six piliers du gameplay du jeu original. Ceux-ci ciblent l'archerie, le blocage, l'endurance, la furtivité, la réaction aux coups et l'interface. Le studio derrière le Remake de The Elder Scrolls 4 serait Virtuos, qui travaille aussi sur Metal Gear Solid 3 Remake.

Malgré la forte aura du jeu original de Bethesda sorti en 2006, celui-ci et Xbox se montrent curieusement très discret à son sujet. Ceci étant dit, la page Steam du jeu original est désormais dépourvue de trailers. Ce qui pourrait indiquer que quelque chose se prépare bien en coulisses. En attendant, il faut donc se contenter de rumeurs et rapports colportés par des leakers et insiders. En l'occurrence, les derniers sons de cloche autour de The Elder Scrolls 4 Remake nous proviennent de Jeff Grubb. Dans son dernier stream pour le bien de Giant Bomb, celui-ci avait la chose suivante à dire sur le sujet : « on m'a dit qu'il va faire l'objet d'un shadow drop à tout instant ce mois-ci... et ça devrait arriver très bientôt ».

Selon lui, l'annonce de The Elder Scrolls 4 Remake devrait donc instantanément être suivie d'une sortie du jeu, a priori sur PC, PS5, Xbox Series et le Game Pass. Ne reste donc plus qu'à surveiller de très près les canaux de communication de Bethesda et Xbox dans les prochains jours pour en avoir le cœur net.