L'actualité brûlante autour de The Elder Scrolls 4 Remake s'attise encore, et les choses se précisent pour une énorme surprise à venir a priori très bientôt.

Ces dernières semaines, le fameux Remake sur l'Unreal Engine 5 de The Elder Scrolls 4: Oblivion fait beaucoup de parler de lui. En l'absence d'informations officielles de la part de Xbox, Bethesda ou son studio présumé Viruos (également derrière Metal Solid 3 Remake), ce sont divers insiders et leaks qui se font le plus vocaux à son sujet. Parmi eux, le généralement très bien informé NateTheHate, qui nous revient avec une précision qui laisse entendre qu'une très jolie surprise se prépare en coulisses.

L'ombre de The Elder Scrolls 4 Remake se fait de plus en plus insistante

Aux dernières nouvelles, et même si nous n'en avons encore rien vu, The Elder Scrolls 4 Remake devait faire l'objet d'une annonce « ce mois-ci ou le mois prochain, avec une sortie plus tôt qu'initialement prévu en juin ». C'est en tout cas ce qu'avançait NateTheHate la semaine dernière. Celui-ci nous revenait très peu de temps après pour apporter de plus amples précisions à ce sujet, notamment via son compte X.com personnel.

« Mise à jour rapide à propos de l'annonce et de la sortie de The Elder Scrolls 4 Remake. Le plan actuel serait que la sortie et la présentation du jeu ciblent toutes les deux le mois suivant (avril). L'écart entre les deux serait minimal, ouvrant la possibilité d'un Shadow Drop ». Selon NateTheHate, Xbox prévoirait donc d'annoncer officiellement le Remake d'Oblivion courant avril, voire de le rendre disponible immédiatement après sa présentation, a priori sur PC, Xbox Series et le Xbox Game Pass, et potentiellement sur d'autres plateformes comme la PS5 et la Nintendo Switch 2.

Rappelons en effet qu'avril sera également le théâtre d'un Nintendo Direct spécialement dédié à la très attendue Switch 2. Selon NateTheHate, il n'y aurait cependant pas de corrélation entre la présentation de la console et l'annonce autour de The Elder Scrolls 4 Remake. Rendez-vous donc dans quelques semaines pour voir ce qu'il en est vraiment s'agissant de ce retour surprise a priori en très grande forme pour Oblivion, sorti pour rappel à l'origine en 2006 sur PC et Xbox 360. En plus d'une profonde refonte graphique grâce à l'Unreal Engine 5, il faudrait en effet s'attendre à un gameplay repensé notamment au niveau du blocage, de l'endurance et de la discrétion, entre autres changements majeurs.

Source : NateTheHate sur X.com