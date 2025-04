On en parlait depuis des mois… Cette fois, c’est quasiment officiel : The Elder Scrolls 4 : Oblivion va bien revenir dans une version remasterisée. Et les choses semblent s’accélérer. Des premières images ont leaké sur le site du studio Virtuos, et elles confirment ce que beaucoup de fans espéraient : le grand retour d’Oblivion est en bonne voie. Et la surprise pourrait arriver plus vite qu’on ne le pense.

Le remaster d’Oblivion, un secret de moins en moins bien gardé, ça vient de leaker

Cela faisait longtemps que des rumeurs circulaient autour d’un remake ou d’un remaster du célèbre RPG de Bethesda. Rien d’étonnant, tant Oblivion reste l’un des épisodes les plus marquants de la saga The Elder Scrolls. Mais cette fois, il ne s’agit plus de simples bruits de couloir. Des internautes ont découvert sur le site de Virtuos plusieurs captures d’écran montrant clairement le jeu dans sa nouvelle version.

On y voit des environnements retravaillés, des éclairages plus réalistes et un rendu visuel bien plus moderne. Bref, un vrai lifting graphique qui devrait permettre à la nouvelle génération de découvrir Cyrodiil dans de bien meilleures conditions. Ce qu’on peut retenir de ces premières images, c’est que Bethesda n’a pas choisi la solution de facilité. On est loin du simple portage ou du lissage rapide.

Les comparatifs entre l’ancienne version et cette nouvelle mouture montrent un travail de fond. Textures améliorées, effets de lumière plus travaillés, interface repensée… Tout semble indiquer que ce remaster de The Elder Scrolls 4 vise à respecter l’âme du jeu tout en le modernisant.







Une sortie surprise dès la semaine prochaine ?

Autre info qui affole les fans : selon plusieurs sources bien informées, Bethesda préparerait un "shadow drop". En clair, le remaster d’Oblivion pourrait être disponible dès la semaine prochaine, sans annonce préalable en grande pompe. Une stratégie qui devient de plus en plus courante dans l’industrie, et qui permet de créer un vrai effet de surprise. Cela reste à confirmer, mais le timing paraît idéal. Avec The Elder Scrolls 6 encore loin d’être prêt, ce remaster d’Oblivion arriverait au bon moment pour faire patienter les fans de la licence.

Source : Virtuos