Le fameux Remake de The Elder Scrolls 4 Remake redonne encore de ses nouvelles via des leaks, avec une encore plus agréable surprise qu'escompté en prime.

Pour rappel, la notion de l'existence d'un Remake de The Elder Scrolls 4 remonte à 2023, lorsque celui-ci fut mentionné dans des documents juridiques relatifs au procès opposant Microsoft à la FTC pour l'extrêmement onéreux rachat d'Activision Blizzard. Depuis quelques mois, il refait grandement parler de lui via d'insistants leaks. Aux dernières nouvelles, cette revisite sur l'Unreal Engine 5, a priori par le studio Virtuos devait sortir aux alentours de juin 2025. De plus récents leaks viennent affiner cette date de sortie, et elle serait encore plus proche que prévu.

Branle-bas de combat en Oblivion pour la sortie très prochaine de The Elder Scrolls 4 Remake ?

En début d'année, The Elder Scrolls 4 Remake était présumé comme étant l'un des jeux présentés lors de l'édition 2025 du Xbox Developer Direct. Tel ne fut malheureusement le cas, malgré de très instantes rumeurs indiquant qu'il sortirait dans les prochains mois. L'insider NateTheHate, à qui l'on doit déjà de nombreuses révélations à son sujet, nous est tout récemment revenu avec une plutôt agréable surprise. Selon lui, le Remake d'Oblivion devrait officiellement faire parler de lui « ce mois-ci ou le mois prochain, avec une sortie probablement plus tôt que la cible originale du mois de juin ».

Andy Robinson, de chez nos confrères Video Game Chronicles (VGC), a ensuite appuyé les propos de NateTheHate, indiquant que ses propres sources confirmaient une telle révélation, en allait même jusqu'à dire que « le jeu pourrait même sortir le mois prochain ». The Elder Scrolls 4 Remake devrait ainsi sortir courant avril prochain, avec une annonce en bonne et due forme dans les prochains jours. Une potentiellement très bonne nouvelle pour les fans du titre original sorti en 2006.

Ceci étant dit, nous n'avons pour l'instant absolument rien vu de ce Remake sous Unreal Engine 5, pas même un simple teaser. Selon divers bruits de couloir, The Elder Scrolls 4 devrait en tout cas connaître une importante refonte graphique, en plus d'appréciables changements au niveau du gameplay, comme notamment le système de parade ou d'endurance. Il ne faudra donc a priori pas attendre bien longtemps pour enfin avoir un premier aperçu de tout cela. Il convient donc de guetter les canaux officiels de Bethesda et Xbox, en s'attendant à une annonce incessamment sous peu, si les leaks se vérifient bien.

Sources : NateTheHate sur X.com ; VGC