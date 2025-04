C'est en tout cas ce qu'avance un leaker qui s'est visiblement montré relativement fiable depuis quelques temps. Celui-ci tiendrait d'une source proche de Microsoft que The Elder Scrolls 4 Remake, dont on a pour l'instant absolument rien vu, pourrait sortir à la surprise générale très bientôt. Bien qu'il faille naturellement prendre l'information avec de très prudentes pincettes, notons qu'il ne s'agit pas d'un bien connu Poisson d'Avril, sa publication sur X.com remontant à fin mars.

Un énorme Shadow Drop imminent pour The Elder Scrolls 4 Remake ?

Les rumeurs et leaks autour de The Elder Scrolls 4 Remake se montrent de plus en plus insistants. Aux dernières nouvelles, d'après le généralement très bien informé NateTheHate, le Remake développé a priori par Virtuos Studios sur l'Unreal Engine 5 devrait être annoncé courant avril, avec potentiellement une sortie dans la foulée sous forme de Shadow Drop. Il y a peu, Detective Seeds venait confirmer la chose, tenant « d'une source sûre » que « Oblivion Remake devrait sortir le 3 avril. 13 jours plus tard, le 16 avril, c'est au tour d'Indiana Jones et le Cercle Ancien sur PS5, puis 13 jours plus tard, le 29, Forza Horizon 5, également sur PS5 ».

Il convient de noter que Detective Seeds s'est déjà fendu de prédictions correctes par le passé, comme la date de sortie d'Indiana Jones et le Cercle Ancien sur PS5, ou le fait que les previews de DOOM The Dark Ages tomberaient fin mars, avec une publication sur X.com en ce sens le 12 mars dernier. Comme d'autres leakers, il lui est également arrivé de se tromper. Cela fait tout du moins deux leakers/insiders qui s'accordent à dire que The Elder Scrolls 4 Remake pourrait sortir incessamment sous peu.

Difficile toutefois de croire que le Remake d'un titre si emblématique de Bethesda se fasse sans annonce en fanfare ou une présentation en bonne et due forme de ses apports. Il faut pour cela, une fois encore, se contenter de rumeurs. Il serait alors question d'une profonde refonte graphique, mais aussi du gameplay, notamment au niveau du blocage, de l'endurance, de la furtivité et de l'interface. Dans le doute, on guette donc les canaux de communication de Microsoft, pour voir si The Elder Scrolls 4 Remake y fera ou non une surprenante apparition ce jeudi 3 avril à venir.

Source : Detective Seeds sur X.com