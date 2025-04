La semaine dernière, un leaker s'étant montré relativement faible avait avancé qu'il tenait « d'une source sûre » que le fameux The Elder Scrolls 4 Remake allait sortir le 3 avril, sous la forme d'un Shadow Drop. Même si cela ne s'est pas fait, il semblerait que les choses s'accélèrent sérieusement en coulisses et que les signes d'une sortie prochaine d'un Remake d'Oblivion s'accumulent.

Les pions semblent se mettre en place pour l'arrivée de The Elder Scrolls 4 Remake

Sujet brûlant de l'actualité depuis quelques mois, le dossier The Elder Scrolls 4 Remake s'épaissit alors que Xbox et Bethesda semblent se préparer à une annonce imminente à son sujet. Si l'on en croit les dernières nouvelles, cela devrait avoir lieu courant avril, soit pour une sortie dans la foulée, soit le mois prochain. Ces derniers jours, il y a eu du mouvement sur Steam. Sur la page de l'édition Jeu de l'Année de The Elder Scrolls 4 Oblivion, on remarque en effet l'absence de trailers jusqu'alors présents. On peut encore mieux s'en rendre compte sur SteamDB, comme vous pouvez le voir avec la capture ci-dessous. Généralement, la suppression d'anciens trailers d'un jeu signifie que son Remake/Remaster n'est pas très loin.

En parallèle de cela, Detective Seeds, à qui on doit le leak d'une potentielle sortie de The Elder Scrolls 4 Remake le 3 avril, s'est rappelé à notre bon souvenir de deux manières. D'une part, celui-ci a rapporté que, sur sa boutique Xbox, Oblivion n'était plus disponible à l'achat. Cela ne semble pas être le cas pour tout le monde, et pourrait être lié à un petit couac technique.

Mais le leaker s'est par la suite fendu d'une nouvelle déclaration autour d'une potentielle annonce imminente concernant de The Elder Scrolls 4 Remake : « Il devrait arriver dans la semaine du 21 avril après l'anniversaire de Elder Scrolls Online. L'info initiale que j'ai reçu était en effet fausse, c'est ma faute. Je reste toujours très confiant que le jeu sortira juste après l'événement anniversaire de ESO. Le projet est 100% réel, pour ceux qui en douterait ». De nombreux faisceaux d'indices indiquent en tout cas que quelque chose se prépare bien en coulisses. Rendez-vous dans les prochaines semaines pour en avoir le cœur net.

Sources : SteamDB ; Detective Seeds sur X.com