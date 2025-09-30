À défaut d’avoir de quelconques informations sur The Elder Scrolls 6, dont l’annonce commence maintenant à remonter, les fans de gros RPG ont récemment eu la surprise de pouvoir se replonger dans l’un des épisodes les plus appréciés de la franchise de Bethesda : The Elder Scrolls 4: Oblivion. Toutefois, un détail chagrinait tout de même une partie du public. À ce jour, et en dépit de la confirmation que cela devait pourtant arriver, aucune édition physique de ce remaster ne se profilait à l’horizon. Heureusement, cela va très bientôt changer.

La version physique de The Elder Scrolls 4 : Oblivion Remastered enfin datée

Dans un post plutôt original publié hier sur ses réseaux sociaux, Bethesda a en effet officiellement annoncé la date de sortie de la version physique d’Oblivion Remastered, qui débarquera dès le 13 octobre prochain dans une belle édition Deluxe. Outre le fait que cela arrivera dans moins de deux semaines, cela confirme donc les informations partagées par l’enseigne britannique The Game au cours de l’été, qui avait brièvement lancé les précommandes du jeu sur PS5 et Xbox Series pour la somme de 34.95£ (soit probablement 39.99€ chez nous).

Étonnamment, Bethesda est toutefois resté particulièrement avare en informations sur cette version physique qui, à l’heure où sont écrites ces lignes, n’est toujours pas disponible à la précommande malgré l’annonce de la date de sortie. On ignore ainsi encore quel sera le prix exact d’Oblivion Remastered en France, quel sera le contenu de cette édition et enfin, surtout, si l’intégralité du jeu et de ses patchs seront sur la galette. Car comme nous le savons, il s'agit aujourd’hui d'une question essentielle pour bon nombre de joueurs adeptes du format physique.

Gageons cependant que nous aurons rapidement les réponses à toutes ces questions, la date du 13 octobre n’étant désormais plus très loin de nous. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre : cela fera assurément plaisir aux fans d’Oblivion Remastered, qui ont été extrêmement nombreux à répondre présent lors du shadow drop du jeu en avril dernier. Rappelons en effet que trois mois après sa sortie, neuf millions de joueurs avaient déjà cédé à l’appel du RPG de Bethesda, dont le succès ne faiblit pas d’un iota avec les années.

Source : Bethesda