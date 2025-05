Bonne nouvelle pour The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered : un mod gratuit permet de transformer complètement l’expérience de jeu. En revanche, il faudra une machine puissante pour en profiter pleinement.

Ceux qui pensaient qu’il faudrait attendre des mois pour voir The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered en réalité virtuelle se sont trompés. À peine quelques hjours après sa sortie, des moddeurs passionnés ont déjà rendu le jeu jouable en VR. Et contre toute attente, ça tourne plutôt bien. Cyrodiil, version immersive, c’est désormais possible.

Oui, on peut déjà jouer à Oblivion Remastered en VR

La performance sur le remaster d'Oblivion est signée d’un petit groupe de moddeurs bien connus dans la sphère VR. Grâce au travail combiné de praydog, Keyser et Pande4360, accompagné d’une démonstration sur la chaîne YouTube LunchAndVR, on a pu voir dès le jour de lancement une version VR fonctionnelle d’Oblivion Remastered.

Dans la vidéo, le joueur explore les souterrains du début du jeu, combat quelques rats, lance des sorts… et tout fonctionne. Pas de crash, pas de bugs graphiques flagrants. Le rendu est propre, et les sensations sont là. On n’est pas loin du niveau d’un portage officiel.

L’Unreal Engine 5, la clé du miracle

Ce petit exploit n’aurait pas été possible sans une évolution majeure : Oblivion Remastered tourne sous Unreal Engine 5. Grâce à cela, le moddeur praydog a pu appliquer son outil UEVR, un plugin qui permet de transformer rapidement n’importe quel jeu UE5 en expérience VR. À partir de là, les autres moddeurs ont peaufiné le tout avec des profils spécifiques pour les contrôles et la performance. Résultat : un mod VR disponible à peine quelques heures après le lancement officiel. Du jamais vu.

Évidemment, tout ça ne tourne pas sur un vieux PC portable. Pour faire tourner le jeu en VR, LunchAndVR utilise une configuration de luxe : RTX 4090, Intel i9-13900, 64 Go de RAM, avec un Quest 3 comme casque. Et même là, il joue à Oblivion Remastered en qualité moyenne avec le DLSS activé. Autrement dit, il vous faudra une machine puissante si vous voulez tenter l’expérience sans trop de compromis. Mais pour les curieux équipés, c’est déjà jouable.

À ce stade, tout n’est pas encore parfait. Le suivi des mouvements est limité (trois axes au lieu de six), et certaines interactions restent à peaufiner. Mais l’essentiel est là : se déplacer, se battre, lancer des sorts... ça marche, et c’est déjà très impressionnant pour un mod encore en test.