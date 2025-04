The Elder Scrolls 4 : Oblivion Remastered est déjà un immense succès, comme en témoigne le travail acharné de milliers de fans et de moddeurs qui s’activent pour rendre le jeu encore meilleur. Voyez plutôt.

À peine lancé, The Elder Scrolls 4 : Oblivion Remastered voit déjà sa communauté s’activer. En seulement une journée, plus de 200 mods sont apparus sur NexusMods, prouvant une fois de plus l'engouement incroyable autour du jeu culte de Bethesda.

Une communauté de moddeurs plus active que jamais pour The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered

Sorti le 22 avril 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC, TES 4 Oblivion Remastered était attendu de pied ferme. Développée par Virtuos avec l’Unreal Engine 5, cette nouvelle version propose des graphismes modernisés, des effets de lumière dynamiques et une meilleure qualité de vie, tout en conservant l’histoire et les voix originales du jeu de 2006. Mais malgré ce lifting technique, certains joueurs n’ont pas tardé à constater quelques problèmes de performance pour ce The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered, notamment sur PC. Il n’en fallait pas plus pour que la communauté commence à proposer des solutions maison.

Parmi les premiers mods les plus populaires de The Elder Scrolls 4, on retrouve Ultimate Engine Tweaks, un patch qui améliore la fluidité, réduit le temps de latence et corrige les problèmes de saccades. D’autres mods permettent aussi de débloquer toutes les icônes de carte dès le début du jeu ou de régler plus finement la difficulté, rendant l’aventure plus équilibrée. Petite surprise : officiellement, Bethesda n’a pas prévu de support natif pour les mods sur cette version remasterisée de The Elder Scrolls 4 Oblivion. Pourtant, cela n’a pas freiné les joueurs, bien décidés à personnaliser leur expérience comme ils le font depuis des années avec Skyrim.

Oblivion Remastered a un avenir prometteur grâce aux mods

L’enthousiasme autour de The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered rappelle celui qu'avait connu Skyrim à son époque. Grâce à la créativité sans limite des moddeurs, il est probable que le jeu bénéficie d’améliorations constantes dans les mois à venir. Qu’il s’agisse d’optimisations techniques, de nouveaux contenus, ou même de refontes complètes, l’univers de Cyrodiil n’a pas fini de vivre. Et avec plus de 200 mods disponibles seulement 24 heures après sa sortie, on peut s’attendre à une explosion du contenu disponible d’ici peu.

La majorité des mods pour The Elder Scrolls 4 Remastered sont disponibles sur le site bien connu NexusMods. Que vous cherchiez à améliorer les performances, débloquer la carte, ou simplement pimper votre jeu avec de nouvelles options, il y a déjà largement de quoi faire. Et ce n’est que le début.

Source : Nexus Mod