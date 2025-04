Bethesda a récemment levé le voile sur The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered avec une sortie dans la foulée, ravivant chez beaucoup l’espoir d’un retour en fanfare de ce classique du RPG. Mais derrière les graphismes modernisés et la nostalgie bien dosée, une nouvelle a refroidi plus d’un joueur

Une sortie enthousiasmante sur le papier pour The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered

En effet, dans The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered les mods ne sont pas officiellement pris en charge. Une décision qui détonne, surtout pour un jeu issu d’un studio dont la communauté modding a toujours été l’un des piliers. Visuellement, Oblivion Remastered coche toutes les cases : des environnements retravaillés, une meilleure fluidité, et même des dialogues entièrement réenregistrés. Le tout disponible dès maintenant sur Xbox Series, PlayStation 5 et PC.

À première vue, The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered est un beau cadeau pour les fans. Le genre d’annonce surprise qui fait vibrer la corde nostalgique. Mais très vite, l’enthousiasme a laissé place à une forme de déception. Car les joueurs les plus aguerris ont posé la question cruciale : et les mods ?

Aucun support officiel pour les mods

La réponse de Bethesda est claire : aucun support officiel n’est prévu pour les mods dans cette version remasterisée. Pas de Creation Kit, pas d’outils dédiés, rien. Et pour un jeu comme The Elder Scrolls 4 Oblivion, qui doit en grande partie sa longévité à une scène modding extrêmement active, cette annonce passe mal.

Certes, les mods non officiels ne sont pas bloqués. Sur PC, la communauté trouvera toujours des moyens de modifier le jeu, comme elle l’a toujours fait. Mais sans outils fournis par Bethesda, ce sera bien plus complexe, surtout avec les changements techniques opérés.

Le remaster repose sur une version modifiée du Creation Engine, possiblement combinée avec des éléments d’Unreal Engine 5. Ce mélange intrigue et inquiète : l’intégration de mods pourrait s’avérer plus difficile qu’à l’époque, entre les systèmes de fichiers différents et l'absence d’un gestionnaire officiel de mods. Résultat : les créateurs de contenu vont devoir bricoler, tester, adapter. Beaucoup d’obstacles, peu d’aide officielle. Et un sentiment grandissant que Bethesda ne cherche plus vraiment à encourager cette partie de sa communauté.

Sur les forums, les réactions ne se sont pas fait attendrez sur The Elder Scrolls 4 : Oblivion Remastered, une nouvelle déçoit les joueurs.. Si certains relativisent, rappelant que « les moddeurs trouveront toujours une solution », d’autres pointent une décision en rupture avec l’esprit historique des jeux Bethesda.

Source : Bethesda