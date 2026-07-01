La situation est peut-être loin d’être au beau fixe chez Xbox en ce moment, qui se prépare visiblement à connaître un véritable « bain de sang » dans les jours à venir, mais les affaires continuent malgré tout, pourrait-on dire. En effet, entre deux rapports faisant état de potentielles fermetures de studios et autres annulations de jeux, Bethesda a enfin pris la parole pour annoncer ce que bon nombre de joueurs attendaient depuis des mois : la date de sortie de The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered sur Nintendo Switch 2.

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered enfin daté sur Nintendo Switch 2

Car certains l’auront peut-être oublié depuis, mais comme confirmé à l’occasion du Nintendo Direct Partner Showcase en février dernier, le titre va bel et bien avoir droit à sa version portable, après avoir bénéficié d’une sortie sur PS5, Xbox Series et PC l’année dernière. Et c’est donc le 11 août 2026 que les possesseurs de la Nintendo Switch 2 pourront à leur tour en profiter, que ce soit au format physique ou numérique. En sachant que pour la bonne nouvelle, The Elder Scrolls 4 sortira bien au complet sur une cartouche, et non au format Game Key Card.

Rappelons qu’en plus du jeu de base, cette version inclura également les extensions « Shivering Isles » et « Kinights of the Knight », en plus des contenus téléchargeables Fighter's Stronghold, Spell Tome, Vile Lair, Mehrune's Razor, The Thieves Den, Wizard's Tower, The Orrery et Horse Armor Pack. Pour les possesseurs de l’Édition Deluxe de The Elder Scrolls 4, un code donnant accès aux armures, armes et caparaçons uniques d’Akatosh et de Méhrunès Dragon sera également disponible.

Les joueurs partagent leur méfiance

Maintenant, la grande question qui taraude les joueurs, c’est de savoir dans quel état se trouvera le jeu sur Nintendo Switch 2. Car comme le rappellent très justement certains, le portage de The Elder Scrolls 5: Skyrim sur la machine de Nintendo a vu le jour dans un état déplorable, qui a nécessité plusieurs mois de travail à Bethesda avant de rentrer dans l’ordre. De plus, un an après leur sortie, on ne peut pas vraiment dire que les autres versions de The Elder Scrolls 4 soient au beau fixe sur les autres plateformes.

« Réparez ce foutu jeu sur PC et consoles ! », s’est ainsi exclamé un joueur en réponse à l’annonce de Bethesda sur X. « Donc nous allons avoir une nouvelle mise à jour aussi, hein ? Pour toutes les plateformes, n’est-ce pas ? », espère un autre de son côté. « Oh mec, je suis impatient d’avoir une autre version de [The Elder Scrolls 4] qui tourne comme de la m*rde », a enfin répondu un dernier. « Laissez-moi deviner, on va avoir droit à 1 ou 2 patchs de performance avant que le jeu soit abandonné alors qu’il tourne mal ? Comme toutes les autres versions consoles ? ».

Une annonce qui ne fait rien pour rassurer les fans

Bref, autant dire que par-delà l’excitation qui se dégage à l’idée de pouvoir profiter du jeu de Bethesda un peu partout, que l’on retrouve naturellement chez certains joueurs, la confiance n’est pas vraiment là au sein de la communauté. Et forcément, le fait que le studio ait décidé de faire son annonce à l’aide d’une vidéo ne comprenant aucune image de gameplay est loin d'arranger la situation. Il ne reste plus donc qu’à espérer que tout se passera pour le mieux pour la version Nintendo Switch 2 de The Elder Scrolls 4, à venir le mois prochain.

Source : Bethesda