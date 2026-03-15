Presque un an après sa sortie via le « shadow drop » le moins secret du monde, The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered, une superbe revisite sous Unreal Engine 5 du titre original sorti il y a bientôt 20 ans, a continué de tracer sa route avec quelques mises à jour et un soutien d'une communauté de moddeurs répondant toujours présent quand il s'agit d'une production de Bethesda. Cette fois, une équipe de fans a cependant annoncé un projet particulièrement ambitieux, quasiment jamais vu sur un autre titre de la licence.

Bientôt une autre façon d'explorer le monde de The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered grâce à des fans

ReadyCode, un groupe de moddeurs qui a su se faire connaître par ses créations sur de précédents titres comme Black Myth Wukong, a annoncé qu'il va ensuite s'intéresser à The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered pour lui administrer le même traitement : un mod multijoueurn baptisé sobrement OblivionMP. Celui-ci fera partie d'une autre création du groupe, nom de code ReadyM. Il s'agit d'une plateforme qui transforme des jeux solo en mondes multijoueur communautaires. Il s'agit d'un dispositif similaire à FiveM qui a permis de faire des jeux comme GTA 5 et Minecraft les béhémoth multijoueur qu'on connaît aujourd'hui.

ReadyCode a donc décidé de porter son expertise sur The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered, afin de rendre possible l'exploration de Tamriel en coopération avec d'autres utilisateurs de ReadyM, voire même de s'affronter dans des arènes ou de manière plus organique. Cette fonctionnalité devrait arriver dans le courant du second trimestre 2026, soit assez prochainement. Pour accompagner cette annonce d'envergure, surtout pour l'une des plus grandes licences de Bethesda, l'équipe de moddeurs a partagé la bande-annonce ci-dessous, qui permet de se rendre compte du potentiel de ReadyM sur le Remaster d'Oblivion.

À noter cependant que cette mouture ReadyM visant à rendre The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered jouable en multijoueur présentera des places limitées dans sa première ébauche. Le groupe de moddeurs a en effet mis en place un site officiel pour le dispositif, sur lequel il invite les intéressés à s'inscrire pour espérer être parmi les premiers à l'essayer. Il faudra donc potentiellement falloir attendre son tour, en tout cas dans les débuts du mod.

Source : OblivionMP