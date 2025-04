Après le Remastered officiel, The Elder Scrolls 4 Oblivion pourrait s'offrir un autre remake gratuit. La bonne nouvelle se confirme déjà pour le plus grand plaisir des fans.

Compte tenu de toutes les rumeurs qui circulaient, nous attendions de pied ferme l'annonce de The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered. C'est cette semaine qui Bethesda a décidé de présenter et même de sortir cette version retravaillée du jeu culte de 2006. Toutefois, il ne faudrait pas oublier cet autre projet de refonte menée depuis plusieurs années. L'arrivée du jeu officiel avait de quoi inquiéter cet autre remake gratuit à venir. Mais, les équipes ont partagé une bonne nouvelle.

Le futur Oblivion gratuit menacé ? Il n'en serait rien

La nostalgie de certains fans est telle qu'ils sont prêts à se donner du mal pour raviver l'expérience de jeux qu'ils ont adoré par le passé. Les opus plus récents d'une même licence sont alors souvent l'occasion de rebâtir l'ancien titre dans le nouveau grâce au modding. On l'a par exemple vu pour GTA Vice City dans Grand Theft Auto 4. C'est également le cas actuellement avec TES 4 Oblivion dans Skyrim au travers d'un projet encore en cours nommé « Skyblivion ».

Cependant, la sortie officielle du remaster de The Elder Scrolls 4 aurait pu inquiéter les fans et l'équipe de développement. Quelle ne fut pas alors la surprise de cette dernière lorsque Bethesda lui a offert des clés de cette nouvelle version d'Oblivion ! Ainsi, les membres travaillant sur Skyblivion ont tout le plaisir de se replonger eux aussi en Tamriel et d'apprécier le travail effectuer sur cette refonte.

Plus encore, l'équipe de Skyblivion a une bonne nouvelle pour toutes celles et tous deux qui attendent ce mod gratuit pour Skyrim. Sur le réseau social X.com (anciennement Twitter), le chef de projet a confirmé que « sa sortie est toujours d'actualité ». Si on s'en réfère à ses précédentes déclarations du 15 avril, ce remake fanmade de The Elder Scrolls 4 Oblivion serait encore en voie pour être proposé courant 2025.

Skyblivion devrait donc bel et bien voir le jour sur PC après 13 ans de travail passionné. Bethesda n'aurait pas l'intention de mettre des bâtons dans les roues de l'équipe bénévole, contrairement à certains Rockstar Games ou Nintendo qui n'apprécient pas tellement ce genre d'initiative non-officielle. Voilà qui marque en somme un tournant positif dans les relations éditeurs-fans.