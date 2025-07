Sorti en avril dernier, The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered a déjà trouvé sa place chez les amateurs de RPG nostalgiques. Grâce à l’Unreal Engine 5, cette version modernisée brille visuellement. Mais un détail a fait grincer des dents : Bethesda a choisi de ne pas proposer de support officiel pour les mods. Un choix surprenant, surtout pour une licence aussi liée à sa communauté de moddeurs. Heureusement, cette même communauté n’a pas tardé à réagir.

Un Glock dans The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, pourquoi pas ?

Le dernier mod en date pour The Elder Scrolls 4 Oblivion en est la preuve parfaite. Imaginé par un certain CosmicBoogaloo, ce fichier remplace l’arc traditionnel par… un pistolet Glock. Oui, dans un monde rempli de magie, de trolls et de Daedra, vous pouvez désormais vous balader armé comme dans un FPS moderne. Le mod, baptisé Glock – Functional Gun in Oblivion Remastered, permet soit d’ajouter l’arme à votre inventaire, soit de remplacer automatiquement tous les arcs de base.

Pour l’instant, il faut utiliser la console de commandes de TES4 pour obtenir l’arme et ses munitions. Mais une future mise à jour devrait ajouter un PNJ marchand dédié. Une manière plus immersive d’intégrer ce délire moderne dans l’univers de Tamriel. Le tout est disponible via Nexus.

Une scène modding toujours aussi vivante

Malgré l’absence d’outils officiels, Oblivion Remastered est déjà devenu un terrain de jeu pour les moddeurs. Certains ajoutent des factions inédites, d’autres des systèmes inspirés de Fallout 4, et même des fonctionnalités multijoueur indirectes, à la Dark Souls. Ce nouveau mod confirme une chose : les joueurs n’ont pas besoin de validation pour créer, tester et s’amuser dans The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered.

