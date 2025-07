Deux décennies plus tard, Tamriel n'a pas perdu de sa superbe. Le remaster de The Elder Scrolls 4 Oblivion l'a bien prouvé et va encore le démontrer à plus de joueurs.

Sorti initialement en 2006, The Elder Scrolls 4 Oblivion reste à ce jour l'un des RPG les plus marquants de sa génération. Ce n'est pas pour rien que les fans appelaient un remaster de leurs vœux depuis longtemps. Ce rêve est enfin devenu réalité en avril dernier, Bethesda ayant dévoilé par surprise sa refonte du titre. Celle-ci n'a pas fini de vous réserver des surprises, mais attention, une petite déception attend les joueuses et joueurs français.

The Elder Scrolls 4 Remastered revient chez nos voisins

Le bel accueil réservé au retour de The Elder Scrolls 4 Oblivion n'aura pas balayé quelques regrets. Le jeu a notamment déployé plusieurs mises à jour pour continuer de s'optimiser. Mais, plus que les performances in-game, c'est un autre détail qui a chagriné de nombreux fans. Si vous avez suivi la sortie du remaster, vous savez donc qu'il n'est disponible qu'en version dématérialisée, aussi bien sur PC que console. Toutefois, cet état de fait sera bientôt résolu !

En effet, à la grande surprise de tout le monde, une version physique de The Elder Scrolls 4 Remastered est disponible en précommande pour une sortie le 13 octobre 2025. C'est le revendeur britannique The Game Collection qui a annoncé la nouvelle. Sur son store, il est déjà possible d'acheter le jeu en boîte sur PS5 et Xbox Series au prix de £34.95, soit environ 41 €.

Cette version physique va même au-delà des espérances, puisqu'il s'agit d'une édition Deluxe. Ainsi, en plus du jeu de base The Elder Scrolls 4 Oblivion dans sa version remastérisée, elle inclut :

De nouvelles quêtes uniques avec des récompenses à débloquer.

L'artbook et la bande-originale en numérique.

Les extensions « Shivering Isles » et « Knights of the Nine ».

D'autres contenus additionnels in-game.

Mais, il y a un gros bémol à cette annonce, pour le moment du moins. Cette édition physique de TES 4 n'est pas encore disponible en dehors du Royaume-Uni. De fait, The Game Collection livre principalement au Royaume-Uni. Vous ne pourriez donc pas faire livrer directement votre jeu en France. Cependant, il ne faut pas perdre espoir ! Cette surprise n'est certainement qu'un premier pas avant de voir la refonte d'Oblivion débarquer à l'international en boîte.