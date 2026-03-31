Depuis le début de l’année, les prises de parole de Nintendo n’ont clairement pas manqué. Entre Nintendo Direct, Treehouse Live, Indie World et autres Partner Showcase, les conférences de l’éditeur se sont en effet enchaînées à un rythme des plus effrénés, nous offrant ainsi un premier trimestre particulièrement riche. Et pourtant, même malgré cela, certains des titres les plus attendus de la Nintendo Switch 2 manquent encore à l’appel. Parmi eux : The Duskbloods, le prochain jeu de FromSoftware, qui semble destiné à se faire désirer encore un peu.

La fenêtre de sortie de The Duskbloods aurait leaké

C’est en tout cas ce qu’a affirmé Nate the Hate, insider qu’on ne présente plus, entre deux informations au cours de sa dernière vidéo. Car alors que ce dernier dressait un large tableau de ce que pourrait bien nous réserver l’année 2026 du côté de chez Nintendo, avec notamment un retour surprise pour Star Fox et un remake pour The Legend of Zelda: Ocarina of Time, il en a également profité pour aborder le cas The Duskbloods. Un titre qui, pour l’heure, reste annoncé par FromSoftware pour 2026, sans plus de précision.

« Il y a un jeu dont je n’ai pas parlé pour cet été, et que beaucoup de gens pensaient, j’imagine, qu’il bénéficierait d’une sortie estivale » explique-t-il alors en faisant référence à The Duskbloods. « Mais j’ai entendu dire qu’il sortirait plus tard dans l’année. […] Qu’il sortirait fin 2026 ». Ce qui serait, selon Nate the Hate, un moyen pour FromSoftware d'en peaufiner le développement, en organisant notamment des beta tests pour tester les serveurs du jeu en amont de sa sortie, à l’instar de ce qui avait pu être fait pour Elden Ring Nightreign.

« Je pense qu’avec The Duskbloods, ils voudront peut-être organiser au moins une, peut-être plus, de ces sessions de jeu en ligne afin de pouvoir vraiment tester la charge des serveurs et permettre aux joueurs de vivre cette expérience en beta test, tout en travaillant sur les éventuels problèmes » précise-t-il. En sachant, bien sûr, qu’il ne s’agit là que d’une simple spéculation de sa part, et que rien ne dit que c’est ce qui explique pourquoi The Duskbloods se montre aussi discret depuis son annonce malgré les nombreuses conférences organisées par Nintendo.

Une nouvelle présentation peu avant l’été ?

Dans tous les cas, sauf évidemment en cas de report inattendu, le titre de FromSoftware ne devrait désormais plus tarder à refaire parler de lui. Si Nate the Hate dit vrai, il est d’ailleurs probable que The Duskbloods soit de la partie durant les conférences estivales, que ce soit à travers le Summer Game Fest 2026, qui aura lieu dès le 5 juin, ou à travers un potentiel Nintendo Direct encore non annoncé. À moins que nous ayons droit à un temps de communication en amont de cette période ? Réponse dans les prochains mois.

Source : Nate the Hate