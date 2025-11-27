Après Elden Ring, FromSoftware serait-il sur le point de révolutionner le jeu multijoueur avec The Duskbloods ? C’est ce que semble affirmer un journaliste, qui assure que le projet est bien plus ambitieux qu’on ne le pense.

S’il y a bien un studio qui a explosé aux yeux du grand public ces dernières années, c’est FromSoftware. De l’ultime consécration reçue par Sekiro Shadows Die Twice, élu « Jeu de l’année » aux Game Awards 2019, au phénomène Elden Ring, aujourd’hui écoulé à plus de 30 millions d’exemplaires, le studio japonais n’a cessé de repousser les limites de son succès. Et cela pourrait d’ailleurs continuer avec The Duskbloods, son prochain titre annoncé pour 2026, qui pourrait bien être beaucoup plus surprenant qu’on ne l’imagine.

The Duskbloods, la prochaine révolution signée FromSoftware ?

En effet, à la grande surprise générale, c’est avec un nouveau titre exclusif à la Nintendo Switch 2 que FromSoftware s’est présenté au Nintendo Direct du mois d’avril, prenant ainsi tout le monde de court. Car entre la sortie d’Elden Ring (2022), d’Armored Core 6: Fires of Rubicon (2023), de Shadow of the Erdtree (2024) et d’Elden Ring Nightreign (2025), personne ne s’attendait vraiment à voir le studio débarquer si vite avec une nouvelle licence. Et pourtant, c’est bien ce que sera The Duskbloods, le nouveau projet d’Hidetaka Miyazaki.

Cela étant, il faut l’avouer : sous ses allures de Bloodborne, l’annonce du titre en a rapidement refroidi plus d’un. Et pour cause, outre son statut de titre exclusif à une seule plateforme, il s’agira aussi et surtout d’une expérience multijoueur mêlant PvP et PvE. De fait, beaucoup en ont finalement conclu que The Duskbloods n’était sans doute rien de plus qu’une sorte d’Elden Ring Nightreign, très éloigné des attentes de la communauté de FromSoftware. Et pourtant, à en croire de récentes informations, il se pourrait que le titre soit bien plus que cela.

Un projet de longue haleine pour le studio

Car comme le rapporte le youtuber Ziostorm dans une récente vidéo, un journaliste chinois, connu pour avoir été l’un des premiers à révéler de vraies informations sur Elden Ring en amont de sa sortie, aurait indiqué que The Duskbloods est en réalité un projet en gestation depuis longtemps chez FromSoftware. « Il a dit que le jeu avait été approuvé avant même que la période de marketing pour la sortie de Sekiro ne commence » explique-t-il. « C’est le titre du studio qui a nécessité le plus de temps pour le prototypage et la validation du gameplay ».

« Bien qu’il s’agisse d’un jeu PvP et PvE, il contiendrait de nombreux éléments innovants dont l’équipe elle-même est très fière ». Loin de s’apparenter à un simple projet annexe comme a pu l’être Elden Ring Nightreign récemment, The Duskbloods serait ainsi une véritable tentative de FromSoftware de s’essayer aux expériences multijoueur, avec un titre qui cherche à repousser les limites du genre. À un niveau tel, d’ailleurs, que le journaliste affirme qu’il tente encore plus de choses que ne pouvait le faire Sekiro à l’époque.

Bien sûr, tout ceci reste pour l’heure à prendre avec de grosses pincettes. Néanmoins, si tout cela s’avère, voilà qui pourrait relancer l’intérêt des joueurs pour The Duskbloods, quand bien même ce dernier est voué à sortir en exclusivité sur Nintendo Switch 2. Maintenant, la grande question reste évidemment de savoir quand FromSoftware sera disposé à nous en révéler davantage à son sujet. Et avec les Game Awards 2025 qui approchent à grand pas, le moment idéal pour cela semble bien être tout trouvé. On verra ce qu'il en sera le 11 décembre prochain.

Source : Ziostorm